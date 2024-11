Frankfurt - Am Ende einer Woche voller Rekorde hat der Bitcoin am Freitag nur noch etwas zugelegt. Auf der Handelsplattform Bitstamp notierte die älteste und bekannteste Kryptowährung bei rund 89.000 US-Dollar und damit rund 2.000 Dollar höher als am Vorabend. Getrieben von der Hoffnung auf regulatorischen Rückenwind aus den USA hatte der Bitcoin bis Mitte der Woche den Schwung von den US-Präsidentschaftswahlen am 5. November aufgenommen und immer ...

