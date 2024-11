The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.11.2024.Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.11.2024ISIN NameXS2675718998 LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANYXS2706224883 LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANYXS2706223133 LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY