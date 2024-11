DJ MÄRKTE USA/Dämpfer für Zinssenkungshoffnungen sorgt für Verkaufslaune

DOW JONES---Mit teils starken Abgaben zeigen sich die Indizes an der Wall Street am Freitagmittag (Ortszeit). Der Zinsdämpfer von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vom Vortag wirkt weiter. Powell hatte gesagt, dass sich die Notenbank angesichts der starken US-Konjunktur mit Zinssenkungen Zeit lassen kann. Darauf fiel am Zinsterminmarkt die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung um 25 Basispunkte im Dezember auf 62 von zuvor 72 Prozent.

Zwischenzeitlich betrug sie sogar nur noch 55 Prozent, nachdem neue Konjunkturdaten die Aussage Powells noch untermauert haben. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Oktober in den USA einen Tick stärker als gedacht und der Empire State Index übertraf die Prognose sogar deutlich. Zugleich stiegen die Importpreise entgegen den Erwartungen, was das Thema Inflation wieder belebt und ebenfalls eher gegen Zinssenkungen spricht.

Der Dollar zieht darauf etwas an, während am Anleihemarkt die kurzfristigen Renditen zwar sinken, die langfristigen aber steigen. Der Dow-Jones-Index gibt um 0,3 Prozent nach auf 43.431 Punkte, der breite S&P-500 reduziert sich um 1,3 Prozent und die als zinsreagibler geltenden Nasdaq-Indizes fallen um bis zu 2,3 Prozent.

Pharmaaktien unter Druck - Halbleiteraktien von Applied Materials belastet

Auf breiter Front unter Druck stehen Pharmaaktien, insbesondere solche von Unternehmen mit Schwerpunkt Impfstoff. Moderna verlieren 8,8 Prozent, Biontech 2,6 Prozent, Novavax 1,3 Prozent und Pfizer 4,6 Prozent. Hintergrund ist die Nachricht, dass der unter anderem als Impfkritiker bekannte Robert F. Kennedy Jr. das Gesundheitsministerium übernehmen soll.

Ein unter der Erwartung ausgefallener Ausblick des Halbleiterindustrieausrüsters Applied Materials drückt den Kurs der Aktie um 8,7 Prozent. Das zieht auch die Kurse von Halbleiterherstellern in Mitleidenschaft. Intel geben um 3,0 Prozent nach, AMD um 2,8 Prozent und Nvidia um 3,7 Prozent. Der Halbleiter-Sektor im S&P-500 verliert 3,6 Prozent.

Tesla gewinnen 2,7 Prozent, Rivian sinken dagegen um 6,0 Prozent, nach einem Reuters-Bericht, wonach der designierte US-Präsident Donald Trump eine Steuergutschrift beim Kauf von Elektrofahrzeugen streichen will. Analysten sehen die Rücknahme der Gutschriften für Tesla allerdings als eher neutral an, weil das Unternehmen über die nötige Größe und Kostenstruktur verfüge, um auch ohne die Gutschriften rentabel zu sein.

Domino's Pizza steigen um 1,9 Prozent. Treiber ist die Nachricht, dass Berkshire Hathaway, das Investment-Vehikel von Anlegerlegende Warren Buffett, einen Anteil an der Pizzakette erworben hat. Umgekehrt verhält es sich bei Ulta Beauty, wo Berkhshire Hathaway Aktien verkauft hat. Der Kurs des Kosmetikunternehmens fällt um 2,4 Prozent.

Palantir Technologies steigen um 8,8 Prozent. Das Unternehmen will mit seinen Aktien von der New York Stock Exchange an die Nasdaq wechseln und spekuliert darauf, dass das Papier dann in den Nasdaq-100-Index aufgenommen werden könnte.

Nach einem Übernahmeangebot für die deutsche Evotec knickt der Kurs des Kaufinteressenten Halozyme um 13,4 Prozent ein. Das Gebot hat ein Volumen von 2 Milliarden Euro.

AST SpaceMobile, ein Entwickler weltraumgestützter Mobilfunknetze und Rivale wie auch Partner von Elon Musks SpaceX, hat mit schwachen Quartalszahlen aufgewartet. Der Kurs fällt um 13,8 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 43.431,11 -0,7% -319,75 +15,2% S&P-500 5.872,00 -1,3% -77,17 +23,1% Nasdaq-Comp. 18.693,47 -2,2% -414,18 +24,5% Nasdaq-100 20.410,13 -2,3% -486,54 +21,3% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,31 -4,1 4,35 -11,0 5 Jahre 4,31 -1,7 4,33 30,9 7 Jahre 4,38 -0,8 4,39 40,9 10 Jahre 4,45 +0,9 4,44 56,7 30 Jahre 4,64 +5,4 4,58 66,7 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:35 Uhr Do, 17:28 % YTD EUR/USD 1,0553 +0,2% 1,0545 1,0580 -4,5% EUR/JPY 163,12 -0,9% 164,65 164,78 +4,8% EUR/CHF 0,9368 -0,1% 0,9367 0,9381 +1,0% EUR/GBP 0,8356 +0,5% 0,8317 0,8319 -3,7% USD/JPY 154,57 -1,1% 156,21 155,73 +9,7% GBP/USD 1,2629 -0,3% 1,2676 1,2717 -0,7% USD/CNH (Offshore) 7,2383 -0,2% 7,2419 7,2383 +1,6% Bitcoin BTC/USD 89.361,80 +1,9% 87.825,45 88.503,95 +105,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,74 68,70 -1,4% -0,96 -4,2% Brent/ICE 71,66 72,56 -1,2% -0,90 -4,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 45,765 46,37 -1,3% -0,60 +22,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.562,24 2.567,25 -0,2% -5,01 +24,2% Silber (Spot) 30,31 30,48 -0,6% -0,17 +27,5% Platin (Spot) 943,32 939,00 +0,5% +4,32 -4,9% Kupfer-Future 4,09 4,09 +0,0% +0,00 +3,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

