FREIBURG (dpa-AFX) - Über die deutsche Nationalmannschaft während der Heim-EM soll Medienberichten zufolge im Januar eine Dokumentation erscheinen. Wie die Funke-Mediengruppe berichten, soll der Film bei RTL und in ausgewählten Kinos in den Spielorten zu sehen sein. Auch die "Bild"-Zeitung berichtete. Der Deutsche Fußball-Bund kommentierte die Berichte nicht.

"Wir haben gestern ein paar Bilder gesehen, Rückblicke der Heim-EM, um die Mannschaft nochmal zu emotionalisieren", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann am Freitagabend. "Was aus diesen Bildern in der Weiterverarbeitung passiert, weiß ich nicht, da lasse ich mich überraschen."

Eine damals von Prime Video mitproduzierte Doku über die DFB-Auswahl während der WM 2022 in Katar hatte im September 2023 für Aufsehen gesorgt. Deutschland war bei der Endrunde in der Vorrunde ausgeschieden, entsprechend schlechte Stimmung war auch in dem Film transportiert worden.

Die DFB-Auswahl spielt an diesem Samstag (20.45 Uhr/RTL) in der Nations League in Freiburg gegen Bosnien-Herzegowina. Am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) folgt das abschließende Gruppenspiel in Budapest gegen Ungarn./mj/DP/ngu