LIMA (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat angesichts wachsender Besorgnis über Nordkoreas militärische Partnerschaft mit Russland die enge Zusammenarbeit seines Landes mit Südkorea und Japan gelobt. Er sei stolz darauf, wie das Bündnis der drei Länder "der gefährlichen und destabilisierenden Zusammenarbeit Nordkoreas mit Russland entgegenwirkt", sagte Biden in einem Gespräch mit Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol und Japans Premierminister Shigeru Ishiba am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec).

Tausende nordkoreanische Soldaten sind nach US-Angaben bei den Kämpfen in der russischen Grenzregion nahe Kursk gegen ukrainische Soldaten im Einsatz. Dort hatten die ukrainischen Streitkräfte im Sommer eine Art Entlastungsangriff gestartet und Teile der Region unter ihre Kontrolle gebracht. Seitdem versucht Russland, die Gebiete zurückzuerobern. Auch Südkoreas Geheimdienst geht davon aus, dass Nordkorea Tausende Soldaten nach Russland geschickt hat.

"Wie wir an der jüngsten Stationierung von Truppen der Demokratischen Volksrepublik Korea in Russland sehen können, erinnert uns das schwierige Sicherheitsumfeld innerhalb und außerhalb der Region erneut an die Bedeutung unserer trilateralen Zusammenarbeit", sagte Yoon. Auch Japans Premierminister Ishiba bezeichnete die Allianz als "unerlässlich" für die Sicherung des Friedens und der Stabilität im indopazifischen Raum.

Mit Indopazifik ist eine Region vom Indischen bis zum nördlichen Pazifischen Ozean gemeint, die den Großteil Asiens umfasst und bis zur Westküste der USA reicht. Die USA, Südkorea und Japan haben ihre trilaterale Partnerschaft nach Angaben des Weißen Hauses über die vergangenen 15 Monate aufgebaut./ppz/DP/jha