NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Scholz und Putin:

"Was hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet, als er am Freitag den russischen Präsidenten Wladimir Putin anrief? Was den Weg zu einer Friedenslösung angeht, die nicht den Angreifer belohnt, ist die Bundesregierung nahezu machtlos. Zumal Putin sich darauf eingerichtet hat, in ein paar Monaten mit einem neuen deutschen Kanzler zu sprechen. Wenn überhaupt. Mit dem neuen amerikanischen Präsidenten Donald Trump wird Putin sicher sprechen."/DP/jha