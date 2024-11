FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkischen Oderzeitung" zu Ukraine-Krieg

"Das Telefonat von Scholz und Putin war noch keine 48 Stunden her, da regnete es erneut Raketen auf die Ukraine. Die Dramaturgie folgt erneut einem perfiden Muster: Sobald ein westlicher Politiker sich für Verhandlungen einsetzt, reagiert das russische Militär mit erneuten schweren Angriffen. Klarer kann man nicht ausdrücken, dass man von Friedensverhandlungen nichts hält. Bisher beherrscht folgender fruchtloser Kreislauf die Debatte: Russland will nicht verhandeln, also hat es auf westlicher Seite gar keinen Sinn, über Verhandlungen zu reden. Dabei geht es gar nicht darum, um Gespräche zu betteln. Sondern darum, aus einer Position der Stärke und der Unterstützung der Ukraine heraus den Gedanken an eine Friedenslösung wachzuhalten. Denn in Putins Umfeld gibt es sonst niemanden, der ihm auch mal diese Option vor Augen führen würde."/DP/jha