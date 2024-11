© Foto: J. David Ake/AP

Diese in den kommenden Tagen (KW47) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick!Dienstag, 19. November: Walmart Für die Stärke der US-Wirtschaft spielen private Verbraucherinnen und Verbraucher mit einem Anteil von 70 Prozent an der Wirtschaftsleistung eine überragende Rolle. Verbraucherstimmung und Einzelhandelsumsätze werden daher von Volkswirten mit großer Aufmerksamkeit verfolgt - hier gab es jüngst einige positive Signale, nachdem noch im Spätsommer eine Eintrübung stattgefunden hatte. Als mit Abstand größtem Einzelhändler kommt Walmart die Funktion des Kanarienvogels, also des …