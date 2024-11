Rio de Janeiro - Der Zuckerhut wolkenverhangen, schwer bewaffnete Militärs an der Copacabana und aufgrund zusätzlicher Feiertage vergleichsweise entspannte Einwohner - so empfängt die brasilianische Metropole Rio de Janeiro die Teilnehmer des G20-Gipfels. Gastgeber und Präsident Luiz Inácio Lula da Silva will den Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer bei dem zweitägigen Treffen ab Montag ein Bekenntnis zum ...

