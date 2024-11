Schwarzach (ots) -Der Kauf eines Unternehmens ist mit Herausforderungen verbunden, denen niemand gewachsen ist, der nicht auf diesen Bereich spezialisiert ist. Wer als Unternehmenskäufer von Sicherheit und bestmöglichen Konditionen profitieren möchte, sollte daher mit Experten wie Fabian Zamzau und Michael Polit zusammenarbeiten. Als Geschäftsführer der Otter Consult GmbH unterstützen sie nicht nur KMU bei dem Unternehmensverkauf an den Nachfolger, sondern auch Menschen, die ein Unternehmen kaufen wollen. Hier erfahren Sie, wie die Zusammenarbeit abläuft, wovon ihre Kunden profitieren und welche Mission sie verfolgen.Viele Angestellte träumen davon, irgendwann den Schritt in die Selbstständigkeit wagen zu können und ihr eigener Chef zu sein. Das muss nicht zwangsläufig die Gründung eines eigenen Unternehmens voraussetzen - auch der Kauf eines bereits bestehenden Unternehmens stellt eine attraktive Möglichkeit dar, die Grundlage für das eigene Lebenswerk zu schaffen. Gleichzeitig bietet der Unternehmenskauf die Chance, Vermögen anzulegen und von etablierten Prozessen zu profitieren. Neben Privatpersonen sind auch immer wieder Firmen daran interessiert, andere Unternehmen zu kaufen, um zu wachsen und ihre Marktposition zu stärken. Die Herausforderungen, mit denen ein Unternehmenskauf verbunden ist, sind dabei für alle gleich groß: Von der Akquise eines passenden Unternehmens und der Ermittlung seines tatsächlichen Werts bis hin zu versteckten Missständen und einer fairen Preisverhandlung wartet der Kaufprozess mit vielen Risiken und Fallstricken auf. "Wer sich ohne die Unterstützung von erfahrenen Experten an den Kauf eines Unternehmens wagt, geht nicht nur unberechenbare Risiken ein, sondern zahlt in der Regel auch viel zu hohe Preise", warnt Fabian Zamzau von der Otter Consult GmbH."Weil wir selbst schon unzählige Unternehmenskäufe begleitet haben, kennen wir die Hürden des Prozesses und wissen genau, worauf es ankommt", fügt sein Geschäftspartner Michael Polit hinzu. Mit der Otter Consult GmbH haben sich die Unternehmer auf M&A-Beratung spezialisiert. Dabei handelt es sich um eine besondere Form der Unternehmensberatung, die sich mit dem Kauf, Verkauf, der Teilung und dem Zusammenschluss von Unternehmen oder Unternehmensbereichen befasst. Ihr solides Netzwerk sowie die Expertise aus der Unterstützung kleiner und mittelständischer Unternehmen beim Unternehmensverkauf und einer erfolgreichen Nachfolge teilen Fabian Zamzau und Michael Polit mittlerweile auch mit Unternehmern und Privatpersonen, die den Kauf eines Unternehmens anstreben. So betreuen sie nun auch Kunden aus dem gesamten DACH-Raum während des Kaufprozesses und nachfolgender Schritte sorgen mit ihrer Beratung für größtmögliche Sicherheit und optimale Konditionen, insbesondere hinsichtlich der Kaufpreisgestaltung.Mit Otter Consult GmbH zu Sicherheit und Einsparungen beim UnternehmenskaufZu Beginn der Zusammenarbeit wird zunächst ein ausführliches Suchprofil aufgenommen, das die Wünsche, Pläne und individuellen Bedürfnisse des Käufers beinhaltet. Anschließend findet das Team der Otter Consult GmbH auf das Profil passende Zielunternehmen und unterzieht sie intensiven Analysen und Prüfungen, um eine größtmögliche Sicherheit gewährleisten zu können. Ist der Kunde an einem der Unternehmen interessiert, treten die Experten in Kontakt mit dem Verkäufer und übernehmen die gesamte Verhandlung. Der Fokus liegt dabei stets auf der Wahrung und Vertretung der Käuferinteressen. "Durch unsere Prüfung des Zielunternehmens und professionelle Preisverhandlungen spart der Kunde in der Regel viel Geld", erklärt Fabian Zamzau. Auch bei der Suche nach einem geeigneten Finanzierungspartner und den besten Konditionen stehen er und Michael Polit, der selbst studierter Banker ist, ihren Kunden unterstützend zur Seite.Nach der erfolgreichen Übernahme des neuen Unternehmens endet die Begleitung durch die Experten Otter Consult GmbH allerdings noch nicht: Abhängig von ihrer individuellen Situation werden die Kunden auch im weiteren Prozess unterstützt. "Einige unserer Privatkunden kaufen das Unternehmen, in dem sie arbeiten und sind daher mit den internen Prozessen vertraut. Beim Kauf eines fremden Unternehmens benötigen sie allerdings in der Regel unsere Unterstützung bei der Übernahme", verrät Michael Polit. "Unternehmenskunden unterstützen wir nach dem Kauf bei der Integration des Zielunternehmens in die vorhandenen Strukturen, die auf ihr Ziel einzahlt." Mögliche Ziele können in diesem Zusammenhang die Erhöhung der Marktanteile, der Aufbau einer neuen Sparte oder Diversifikation sein.Hervorragende Ergebnisse durch Erfahrung, Expertise und individuelle LösungenIm Gegensatz zu anderen Beratern können Fabian Zamzau und Michael Polit neben theoretischem Fachwissen auch mit umfangreicher operativer Erfahrung in verschiedenen Geschäftsbereichen überzeugen. Mit maßgeschneiderten Lösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind, arbeiten sie aktiv daran, Herausforderungen anzugehen und nachhaltige Erfolge zu erzielen. Dabei profitieren die Kunden der Otter Consult GmbH nicht nur von jahrelanger Erfahrung in der M&A-Beratung, sondern auch von einem starken Netzwerk aus Unternehmern, Privatpersonen und verschiedenen Experten der Branche."Wir haben die Otter Consult GmbH mit der Mission gegründet, jedem Unternehmer die Chance zu geben, sein Lebenswerk weiterzugeben", erklären Fabian Zamzau und Michael Polit. "Mit unserem neuen Angebot reagieren wir auf die Bedürfnisse unserer Kunden und helfen auch potenziellen Käufern dabei, ihre Reise von Angestellten zum Unternehmer oder den Ausbau ihres Unternehmens optimal zu vollziehen und sich dadurch ein eigenes Lebenswerk aufzubauen."Sie planen den Kauf oder Verkauf eines Unternehmens und möchten sich während des Prozesses von erfahrenen Experten begleiten lassen, um Risiken einzudämmen und bestmögliche Konditionen zu erzielen? 