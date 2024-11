NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 35 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Lee passte seine Schätzungen in seinem am Montag vorliegenden Kommentar an die Quartalsergebnisse der Bonner und die Prognosen seiner US-Kollegen für die Tochter T-Mobile US an./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2024 / 02:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0005557508