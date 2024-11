Das CS 558-System von Optomec in Kombination mit der Steuerungsplattform SINUMERIK ONE von Siemens bietet eine vereinfachte, automatisierte additive Fertigung für das Laserauftragschweißen in Produktionsumgebungen

Optomec, ein führender Anbieter von Hardware und Software für die digitale Fertigung, und Siemens, ein weltweit führender Anbieter von Technologie für industrielle Automatisierungshardware, Digitalisierungssoftware und -dienstleistungen, kündigten heute eine Lösung der nächsten Generation für das Laserauftragschweißen von hochwertigen Metallreparaturen in Produktionsumgebungen mithilfe der additiven Fertigung an. Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen, die arbeitsintensiv und fähigkeitsabhängig sind, integriert die gemeinsame Lösung das System Optomec CS 558 und Siemens SINUMERIK ONE um fortschrittliche Hardware und Software bereitzustellen, die Wartungs-, Reparatur- und Überholungsvorgänge (MRO) automatisieren und vereinfachen, um die Produktivität zu steigern und Kosten zu sparen.

Optomec CS 558 machine embedded with Siemens SINUMERIK ONE (Photo: Business Wire)

Laut Grand View Research wird der weltweite Markt für Laserbeschichtung für 2023 auf 561,3 Millionen US-Dollar geschätzt und soll von 2024 bis 2030 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 9,3 Prozent wachsen. Additive Fertigungstechnologien wie die von CS 558 verwendete gerichtete Energieabscheidung (DED) erweitern die Fertigungsmöglichkeiten der Laserbeschichtung, um komplexe Komponenten mit gemischten Materialien auf verschiedenen Substraten zu reparieren und so die Leistung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit zu verbessern. In Kombination mit der Vision-Software Autoclad® von Optomec, die vor der Bearbeitung für jedes Teil einen individuellen Werkzeugweg generiert, können Hersteller und Dienstleister von hochwertigen Metallteilen abgenutzte oder beschädigte Komponenten wiederherstellen und reaktive Metalle wie Titan in einer kontrollierten Umgebung mithilfe von automatisiertem DED reparieren. SINUMERIK ONE ergänzt die Hochleistungs-CNC-Steuerung um maximale Geschwindigkeit und Bahnpräzision bei der Bearbeitung von Freiformflächen und flüssigen Abläufen in Szenarien mit hoher Last. Zusammen mit ihrem digitalen Zwilling bildet die native digitale Steuerung SINUMERIK ONE die Grundlage für eine zukunftsorientierte Produktion mit Werkzeugmaschinen.

Zu den Branchenanwendungen für die gemeinsame Lösung gehören Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Öl und Gas, Schifffahrt, Medizin und Halbleiter/Elektronik.

"Optomec und Siemens stellen eine transformative Lösung für die MRO von hochwertigen Metallen in Produktionsumgebungen vor, die einen Paradigmenwechsel für die Branche darstellt", sagte Robert Yusin, CEO von Optomec. "Dies ist eine Lösung der nächsten Generation, die die Effizienz maximiert, die betriebliche Komplexität minimiert und die Zeit bis zur Kapitalrendite für Kunden erheblich verkürzt."

"Unsere Zusammenarbeit mit Optomec stellt einen bedeutenden Fortschritt in der industriellen Automatisierung und additiven Fertigung dar", sagte Steve Vosmik, Leiter der additiven Fertigung in den USA bei Siemens. "Durch die Integration von SINUMERIK ONE in die fortschrittliche CS 558-Plattform von Optomec liefern wir eine Lösung, die komplexe Reparaturprozesse mit beispielloser Präzision und Effizienz vereinfacht. Damit werden nicht nur die aktuellen Anforderungen der Branche erfüllt, sondern auch neue Maßstäbe für die Zukunft der hochwertigen Metallreparatur in Branchen wie der Luft- und Raumfahrt und der Energie gesetzt."

Über Optomec

Optomec ist ein führender Anbieter von Hardware und Software für die digitale Fertigung. Die patentierten Aerosol-Jet-Systeme von Optomec für den Druck feiner Merkmale sowie die 3D-Drucker der Marken LENS® und Huffman für die Produktion und Reparatur von Metallkomponenten werden in vielen Branchen eingesetzt, um die Produktkosten zu senken und die Leistung zu verbessern. Diese einzigartigen Drucklösungen arbeiten mit dem breitesten Spektrum an Funktionsmaterialien, von elektronischen Tinten über Strukturmetalle bis hin zu biologischen Materialien. Optomec hat mehr als 600 seiner proprietären digitalen Fertigungssysteme an mehr als 200 renommierte Kunden auf der ganzen Welt für Produktionsanwendungen in der Elektronik-, Energie-, Biowissenschafts- und Luftfahrtindustrie geliefert. Zu den namhaften Kunden zählen GE, Samsung, Raytheon, Siemens, Corning, Lockheed Martin, die US Air Force, US Navy, US Army und die NASA. Weitere Informationen finden Sie unter optomec.com.

LENS ist eine eingetragene Marke von Sandia National Labs; Aerosol Jet ist eine eingetragene Marke von Optomec, Inc.

Über Siemens

Siemens Digital Industries (DI) ist ein Innovationsführer in der Automatisierung und Digitalisierung. In enger Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden treibt DI die digitale Transformation in der Prozess- und Fertigungsindustrie voran. Mit seinem Digital Enterprise-Portfolio bietet DI Unternehmen jeder Größe ein umfassendes Angebot an Produkten, Lösungen und Dienstleistungen zur Integration und Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette. Das einzigartige Portfolio von DI ist auf die spezifischen Anforderungen jeder Branche zugeschnitten und unterstützt Kunden dabei, ihre Produktivität und Flexibilität zu steigern. DI erweitert sein Portfolio ständig um Innovationen, um zukunftsweisende Technologien zu integrieren. Siemens Digital Industries hat seinen globalen Hauptsitz in Nürnberg und beschäftigt weltweit rund 75.000 Mitarbeiter.

Die Siemens Corporation ist eine US-amerikanische Tochtergesellschaft der Siemens AG, einem Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf Industrie, Infrastruktur, Transport und Gesundheitswesen. Von ressourceneffizienteren Fabriken, belastbaren Lieferketten und intelligenteren Gebäuden und Netzen bis hin zu saubereren und komfortableren Transportmitteln sowie fortschrittlicher Gesundheitsversorgung das Unternehmen entwickelt Technologien mit einem Zweck, die einen echten Mehrwert für die Kunden schaffen. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welt befähigt Siemens seine Kunden, ihre Branchen und Märkte zu transformieren, und hilft ihnen, den Alltag von Milliarden von Menschen zu verändern. Siemens hält außerdem eine Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers, einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft des Gesundheitswesens mitgestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an Siemens Energy, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Übertragung und Erzeugung von elektrischer Energie. Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erwirtschaftete die Siemens Group USA einen Umsatz von 18,6 Milliarden US-Dollar und beschäftigt etwa 45.000 Mitarbeiter, die Kunden in allen 50 Bundesstaaten und Puerto Rico betreuen.

