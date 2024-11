Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es mal wieder ums Homeoffice, den Powerbutton von Apples Mac Mini, eine Suchmaschine für Europa und KI, die Coder:innen nicht ersetzen kann. Außerdem: ein neues Feature in Google Maps. To Homeoffice or not to Homeoffice - diese Frage wird uns wohl noch eine ganze Zeit begleiten. Immer mehr Unternehmen bestellen ihre Mitarbeiter:innen zurück ins Büro. ...

