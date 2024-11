NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 9,20 Euro auf "Buy" belassen. Die gerade kommunizierte Strategie bis 2027 bringe eine wichtige Neuerung: Investitionen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi am Montagmorgen. Verglichen mit bisherigen Planungen beschleunige man die Ausgaben um rund 40 Prozent, besonders stark in Stromnetze. Der Experte rechnet folglich auch mit höherem Ergebniswachstum./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2024 / 07:38 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: IT0003128367