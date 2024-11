Neuenburg - Die Produktion im sekundären Sektor der Schweiz hat im dritten Quartal zugelegt. Sowohl in der Industrie wie auch im Bau stiegen die Werte gegenüber dem Vorjahr. Im gesamten sekundären Sektor der Wirtschaft, also in der Industrie und im Bau, stieg die Produktion zwischen Juli und September gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 3,3 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Die Umsätze erhöhten sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...