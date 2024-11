DJ MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Rüstungsaktien gesucht

Von Herbert Rude

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte präsentieren sich zum Start in die neue Woche mit kleinen Kursgewinnen. Der DAX steigt im Eröffnungsgeschäft um 0,3 Prozent auf 19.276 Punkte, der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,1 Prozent auf 4.799 Punkte an, er wird von Dividendenabschlägen der italienischen Banken Unicredit und Intesa Sanpaolo sowie bei Eni etwas belastet. Der schwachen Vorlage der US-Börsen kann sich Europa weitgehend entziehen. Insgesamt ist das Geschäft ruhig, wobei Rüstungsaktien ihren Aufschwung der vergangenen Woche fortsetzen.

Am Markt wird allerdings auch bezweifelt, ob sich Europa nachhaltig nach oben absetzen kann. "Eigene positive Impulse sind aktuell kaum vorhanden", sagt Thomas Altmann von QC Partners. An den Anleihenmärkten steigen die Renditen leicht, der Euro tendiert gut behauptet, knapp über den jüngsten Jahrestiefs.

Aus technischer Sicht habe die wichtige Unterstützungszone zwischen 19.000 und 18.800 im DAX in der vergangenen Woche den Attacken Stand gehalten, heißt es von Marktanalysten. Auf der Oberseite stünden die beiden Hochs bei 19.563 und 19.674 Punkten im Blick.

Entwicklung um Ukraine rückt Rüstung wieder stärker in den Fokus

Im Rüstungssektor gewinnen Rheinmetall vor dem Kapitalmarkttag am Dienstag 1,8 Prozent. Hensoldt steigen um 4,0 und Renk um 2,1 Prozent. In Mailand liegen Leonardo und in Paris Thales zumindest leicht im Plus. "Trump wird die Europäer drängen, sich um ihre eigene Sicherheit zu kümmern", so ein Marktteilnehmer. Dazu wird die Branche wieder stärker in den Blickpunkt gerückt, nachdem US-Präsident Joe Biden den ukrainischen Streitkräften erstmals erlaubt hat, Langstrecken-Raketen aus westlicher Produktion für Angriffe auf russisches Territorium einzusetzen.

Auf der Verliererseite stehen Immobilienaktien, deren Stoxx-Branchenindex um 0,8 Prozent fällt. Dagegen erholt sich der Index der Autotitel um 0,7 Prozent. Hier ziehen Mercedes-Benz und Porsche AG um jeweils 1,2 Prozent an. Dagegen leiden Porsche Holding mit einem Minus von 0,9 Prozent unter einer Verkaufsempfehlung durch HSBC.

Technologieaktien notieren in der Breite wenig verändert, obwohl der Index der US-Halbleiteraktien am Freitag unter die 200-Tage-Linie gerutscht ist und in der vergangenen Woche etwa 8 Prozent verloren hatte.

In der zweiten Reihe erholen sich Thyssenkrupp um 1,1 Prozent. Der Konzern will die Marine-Sparte an die Börse bringen. In der vierten Reihe gewinnen Datagroup fast 14 Prozent. Das Unternehmen will bis zu 9,79 Prozent der Aktien zurückkaufen und möglicherweise die Digitalisierungstochter Almato abspalten und an die Börse bringen.

Formycon ziehen um gut 4 Prozent an. Für das Biotechnologieunternehmen stehen nach der Marktzulassung der FDA für ein Mittel gegen Netzhauterkrankungen auch in Europa die Chancen für eine Zulassung gut. Ein Ausschuss der Europäischen Arzneimittelagentur hat das Präparat empfohlen.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.798,54 +0,1% 3,69 +6,1% Stoxx-50 4.263,67 -0,0% -0,95 +4,2% DAX 19.275,67 +0,3% 64,86 +15,1% MDAX 26.512,12 +0,4% 101,05 -2,3% TecDAX 3.359,52 +0,2% 7,19 +0,7% SDAX 13.492,54 +0,6% 86,74 -3,4% FTSE 8.085,52 +0,3% 21,91 +4,3% CAC 7.284,21 +0,2% 14,58 -3,4% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,36 +0,01 -0,21 US-Zehnjahresrendite 4,44 -0,00 +0,56 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:04 Fr, 17:30 % YTD EUR/USD 1,0553 +0,2% 1,0541 1,0544 -4,5% EUR/JPY 163,28 +0,3% 163,01 163,31 +4,9% EUR/CHF 0,9358 +0,1% 0,9355 0,9364 +0,9% EUR/GBP 0,8357 +0,1% 0,8341 0,8348 -3,7% USD/JPY 154,72 +0,1% 154,65 154,85 +9,8% GBP/USD 1,2629 +0,1% 1,2638 1,2632 -0,7% USD/CNH (Offshore) 7,2520 +0,1% 7,2497 7,2377 +1,8% Bitcoin BTC/USD 91.914,90 +2,7% 91.937,70 89.496,50 +111,1% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,17 67,02 +0,2% +0,15 -5,1% Brent/ICE 71,41 71,04 +0,5% +0,37 -4,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 45,94 45,75 +0,4% +0,20 +20,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.587,36 2.563,20 +0,9% +24,16 +25,5% Silber (Spot) 30,72 30,25 +1,5% +0,46 +29,2% Platin (Spot) 957,30 942,72 +1,5% +14,57 -3,5% Kupfer-Future 4,09 4,06 +0,5% +0,02 +3,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

November 18, 2024 03:44 ET (08:44 GMT)

