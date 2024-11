NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Biontech mit einem Kursziel von 137 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Forschungs- und Entwicklungstag habe insgesamt einen positiven Eindruck hinterlassen, schrieb Analyst Chris Shibutani in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Der Krebs-Antikörpers BNT327 habe bahnbrechendes Potenzial. Durch das Impfstoffgeschäft bedingte Kursschwächen sieht der Experte als Kaufchance./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2024 / 07:12 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

US09075V1026