Mainz (ots) -Im Orient entstanden Mythen und Legenden, die das Morgenland bis heute mit dem Abendland verbinden. Der Orientalist Daniel Gerlach macht sich in der ersten Folge der Reihe "Terra X: Die letzten Geheimnisse des Orients" auf die Suche nach den wahren Geschichten hinter den Erzählungen und besucht in der zweiten Folge mystische Orte der Region. In der ZDFmediathek sind beide Filme ab Mittwoch, 20. November 2024, 10.00 Uhr, verfügbar, im ZDF sind sie an den Sonntag, 24. November 2024, und 1. Dezember 2024, 19.30 Uhr, zu sehen.1001 LegendeSonntag, 24. November 2024, 19.30 Uhr, im ZDFOrient und Okzident haben mehr gemein als oft vermutet, denn Reisende haben in der Vergangenheit immer wieder Spuren in beiden Welten hinterlassen: Die bekannten biblischen Geschichten von Moses und Abraham haben ihren Ursprung im Orient, orientalische Erzählungen wie etwa die "Märchen aus 1001 Nacht" haben über die Jahrhunderte aber auch die westliche Kultur geprägt. Schon die ersten europäischen Entdecker suchten im Morgenland nach den Schauplätzen großer Mythen und biblischer Geschichten. Von Venedig aus, dem "Tor zum Orient", begibt sich Orientalist Daniel Gerlach auf eine ähnliche Mission. Seine Reise führt ihn unter anderem vor die Küste des Omans, wo er nach mysteriösen Seeungeheuern Ausschau hält, und in ein sagenumwobenes Kalifen-Schloss aus dem Zeitalter der Abbasiden im Irak. In Jordanien trifft er auf die Erben eines kaukasischen Volkes, das nicht nur durch die Tapferkeit seiner Krieger die Geschicke manches Herrscherhauses im Nahen Osten lenkte, sondern vor allem durch die Schönheit seiner Frauen: Die Tscherkessinnen prägten lange Zeit die Vorstellung der Haremsdame in Europa.Mystische OrteSonntag, 1. Dezember 2024, 19.30 Uhr, ZDFSei es durch uralte Überlieferungen oder neue Ausgrabungen: An keinem anderen Ort der Welt finden sich Spuren so vieler, zum Teil in Vergessenheit geratener Kulturen wie im Orient. In der zweiten Folge der "Terra X"-Reihe reist Daniel Gerlach bei seiner Suche nach verwunschenen Orten durch spektakuläre Landschaften, die von alten Herrschern und Völkern erzählen und Schauplatz historischer Ereignisse waren. Sein Weg führt in eine Totenstadt in der Wüste Saudi-Arabiens, von der sich Forscher neue Erkenntnisse über den plötzlichen Untergang der Nabatäer erhoffen und bereits Erstaunliches über die Rolle der Frau in der damaligen Zeit entdeckt haben. Am äußersten Rande der Türkei, im alten Obermesopotamien, besucht Gerlach auf dem Berg Nemrut Dagi die Kultstätte eines Königs, der sich mit den Göttern gleichsetzte und dessen Grabstätte ihre letzten Geheimnisse bis heute nicht preisgegeben hat. Auf der Insel Sokotra findet er nicht nur Spuren des Ur-"Robinson Crusoe", sondern auch Erinnerungen an den ersten Mord aus Eifersucht in der Geschichte der Menschheit. An all diesen Orten steht die Frage im Vordergrund: Was ist dort tatsächlich geschehen - und was gehört ins Reich der Fantasie?