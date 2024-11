Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Newsletter - November 2024

Performances

Die offensive Aufstellung des Alpine Multiple Opportunities Fund führte im vergangenen Monat zu einem starken Zuwachs von +3,5%.

Im bisherigen Jahresverlauf 2024 beträgt die Performance +16,5%.

Status Quo

The winner is: Donald Trump. Mit ihm gewannen nach der US-Wahl auch amerikani-sche, asiatische Aktien, der US-$ sowie Kryptowährungen. Seitwärts entwickelten sich europäische Aktien. Verlierer waren die Edelmetalle sowie kurzzeitig auch länger laufende Anleihen.

Ferner senkte die FED weiter die Zinsen und die Ampel-Regierung in Deutschland ist gescheitert. Ein bunter Strauß an extremen Nachrichten führte und führt noch dieser Tage zu Neu-Allokationen der Portfolios - entsprechend hoch waren die Bewegungen an den Märkten (in ihre jeweiligen Richtungen) sowie hiermit einhergehend auch die Handelsumsätze.

Outlook

Bullish. Trump wird mit Steuersenkungen, Subventi-onen sowie Druck in Richtung der FED auf weitere und umfassende Zinssenkungen insbesondere die amerikanische Wirtschaft beflügeln.

In Abhängigkeit von Trumps außenpolitischen Strategien werden hiervon auch andere Länder profitieren oder belastet.

Wir können heute nur vermuten, wie seine Strategien sein werden. Ein Rückblick auf seine erste Amtszeit ist unseres Erachtens nur bedingt zielführend, da Trump hier noch markige Eckpfeiler und weltweit amerikanische Grundprinzipien vertrat - dies vermutlich geprägt von seiner Einschätzung, hiermit unmittelbar in 2020 erneut gewählt zu werden.

Nun ist es 2024 und seine zweite und letzte Amtszeit startet vier Jahre später. Einerseits dürfte bei Trump ein Reifeprozess - insbeson-dere durch die Gerichtsverfahren - eingesetzt haben. Andererseits dürfte es auch das Wissen um die letzte Amtszeit sein, was ihn besonnener und strategischer agieren lassen könnte.

Sollte dies der Fall sein, sehen wir allem voran China - und damit die gesamte asiatische Region - in seinem Fokus wirtschaftlicher Beziehungen. China böte die adäquate Größe, aufgrund der wirtschaft-lichen Vereinbarungen auch zu einem nennenswerten Erfolg für seine amerikanischen Wähler führen würden. Umgekehrt könnte dies der Grund für seine potentielle Abneigung hinsichtlich Europas sein. Zu kleinteilig und mit dem laufenden Russisch-ukrainischen Krieg unmittelbar vor der europäischen Haustür kann Trump mit Europa nur wenig gewinnen. Time will tell.

Zumindest für amerikanische Aktien - und damit auch abgeschwächt für die meisten anderen Aktienmärkte rund um den Globus - gehen wir nun von einer längerfristigen Fortführung der laufenden Welle 3 aus. Dies bedeutet auch, dass wir größere Rücksetzer, d.h. deutlich über 10%, für eher unwahrscheinlich halten. Viele Investoren sind vom Trump-Sieg überrascht und müssen ihre Portfolios mehr in Rich-tung US-Aktien ausrichten. Entsprechend werden sie Rücksetzer immer wieder zum Nachkaufen nutzen (müssen). Somit dürfte eine Welle 4 - zumindest zunächst - aufgeschoben werden und ggf. komplett entfallen.

Wir haben unsere starke Übergewichtung in US-Technologie, gefolgt von China/Asien und einer stark untergewichteten Position Europa nicht verändert.

Das starke Interesse an US-Aktien wird auch die Nachfrage nach US-$ aufrechterhalten, so dass wir zunächst von einem weiterhin sehr starken US-$ in Richtung Parität ausgehen. Hiernach ist auch eine weitere Bewegung unter 0,96 in Richtung des All-Time-Highs gegen den Euro bei 0,84 US-$/€ sehr gut möglich. Der Grundsatz "starke Wirtschaft hat eine starke Währung" war und ist selten so passend wie heute. Entsprechend haben wir unsere US-$-Positionen weiterhin nicht abgesichert.

Auch Anleihen werden von sinkenden Zentralbank-Zinsen profitieren. Wir haben unsere Positionen in langlaufenden Staatsanleihen unverändert gehalten.

Ob bei Gold die Luft nun raus ist - oder ob es nur ein heftigeres Durchatmen war - vermögen wir nicht zu beurteilen. Wir sind hier weiterhin nicht investiert.