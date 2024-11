Ein Kommentar zur Situation an den Märkten von Reinhard Pfingsten, Chief Investment Officer der apoBank In der vergangenen Woche standen die wirtschaftspolitischen Pläne Donald Trumps und deren Auswirkungen auf die Märkte weiterhin im Zentrum des Interesses. Während der US-Dollar seinen Aufwärtstrend fortsetzte, ließ an den Aktienmärkten der anfängliche Optimismus über Trumps Wahlerfolg nach. Besonders in ...

