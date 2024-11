Frankfurt am Main / Wien / Zürich (ots) -Mit der neuen Rätsel-Dokumentarserie "Destination Escape" hebt Schweiz Tourismus (ST) das beliebte Escape-Room-Konzept in Kooperation mit FMD Productions auf ein neues Level: Die ganze Schweiz wird Schauplatz einer Rätseljagd. Vier Content Creator reisen quer durch die Alpennation und stellen sich unter Zeitdruck herausfordernden Rätseln - begleitet von einem Kamerateam, das jedes Detail festhält. Moderator Dirk Steffens führt die Zuschauer als Erzähler durch die sieben Episoden. Ab dem 20. November ist das Abenteuer exklusiv bei Prime Video verfügbar.Das Konzept basiert auf dem Trend der Escape Rooms: realitätsnahen Abenteuerspielen, bei denen Teams Rätsel lösen, um sich aus einem geschlossenen Raum zu befreien. "Destination Escape", eine Kooperation von Schweiz Tourismus und FMD Productions, bringt diesen Trend als siebenteiliges dokumentarisches Format auf den Bildschirm und ermöglicht es so, die Schweiz auf eine völlig neue und interaktive Weise zu erleben. Ab 20. November 2024 sind die sieben Episoden bei Prime Video und gestaffelt auf dem YouTube-Kanal von Schweiz Tourismus zu sehen.Vier Protagonisten, ein TeamDie Formel ist simpel: Vier Content Creator aus Deutschland bekommen die Aufgabe gestellt, Rätsel in acht Regionen der Schweiz zu lösen. Für die Lösung der Aufgaben sind Teamgeist, analytische Fähigkeiten, Geschick und gelegentlich auch ein wenig Mut gefragt. Das Team setzt sich aus Ex-Bachelor Niko Griesert (@nikogriesert (https://www.instagram.com/nikogriesert/?hl=de)), Vollzeit-Abenteurerin Sabrina Camlott (@sabrinaoutdoor (https://www.instagram.com/sabrinaoutdoor)), Social-Media-Star Lukas White (@itlsukaswhite (https://www.instagram.com/itslukaswhite/)) und Creatorin Annika Gerhard (@annikazion (https://www.instagram.com/annikazion)) zusammen. Ob sie es schaffen, unter Zeitdruck als Team zu funktionieren, zeigt bereits die erste Folge ("Der große Test"). Dirk Steffens, renommierter Wissenschaftsjournalist und Moderator, übernimmt in "Destination Escape" die Rolle des Erzählers und führt die Zuschauerinnen und Zuschauer durch die Abenteuer der vier Protagonisten. Mit seiner klaren, spannenden Erzählweise verleiht Steffens der Serie Tiefe und Kontext.Rätsel, so vielseitig wie die Schweiz selbstDie Drehorte erstrecken sich über die gesamte Schweiz. In acht touristischen Regionen erwarten die vier Protagonistinnen und Protagonisten vielseitige Rätsel und Herausforderungen. Ob tief in den Alpen, an glasklaren Seen oder in historischen Städten - jede Region bringt ihre eigenen Geheimnisse mit, die die Protagonisten lüften müssen. Dabei reisen sie nachhaltig und authentisch mit Bahn, Bus und Schiff.Destination Escape ist ab 20. November 2024 bei Prime Video und YouTube (Trailer hier) (https://youtu.be/weMztV2BZcs) zu sehen.Mehr Informationen unterhttps://destinationescape.myswitzerland.comFMDFMD (Filmemacher Deutschland) ist eine Film-, Content- und Event-Produktionsfirma von Gründer und Geschäftsführer Sascha Gottschalk. 2023 produzierte FMD eine Dokumentarserie, die auf Paramount+ und YouTube ausgestrahlt wurde, über die "höchste Trainingseinheit der Welt": den Iron Summit. Neben Eigenproduktionen zeichnet FMD für Videowettbewerbe auf der ganzen Welt wie den Falcon Lens Award (global), Sunspot Award (Deutschland) oder den Top Spot Award (Schweiz) verantwortlich.Destination Escape Trailer jetzt sehen (https://youtu.be/weMztV2BZcs)Pressekontakt:Schweiz TourismusTassja Dâmaso, Leitung MedienarbeitTelefon: +49 151 11 429 351, E-Mail: tassja.damaso@switzerland.comUrs Weber, Markt Manager ÖsterreichTelefon: +43 1 513 26 40, E-Mail: urs.weber@switzerland.comOriginal-Content von: Schweiz Tourismus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15726/5911183