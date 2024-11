POKROWSK (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist in die frontnahe Stadt Pokrowsk im Donezker Gebiet im Osten des Landes gereist. "Das ist ein angespannter Frontabschnitt", schrieb der Staatschef bei Telegram. Er zeichnete demnach mehrere Soldaten mit Orden aus. "Nur dank Eurer Stärke ist der Osten nicht komplett durch die Russische Föderation besetzt", sagte Selenskyj in dem zum Beitrag veröffentlichten Video. In einem weiteren Video inspizierte der Staatschef den Bau von neuen Verteidigungslinien in dem Gebiet.

Die Frontlinie zwischen ukrainischen und russischen Truppen verläuft knapp acht Kilometer südöstlich der Bergarbeiterstadt, die vor dem Krieg etwa 60.000 Einwohner hatte. Im Februar hatten russische Truppen die lange von der Ukraine verteidigte Stadt Awdijiwka bei Donezk erobert und sind seitdem langsam, aber stetig auf Pokrowsk vorgerückt.

Anschließend fuhr der Präsident ins benachbarte Gebiet Charkiw. In einem weiteren Videobeitrag berichtete Selenskyj von seinem Frontbesuch in Kupjansk. Russische Truppen befinden sich nur wenige Kilometer nordöstlich der Stadt. Diese war nach über einem halben Jahr russischer Besatzung Mitte September 2022 befreit worden, doch kommt die Front wieder näher. Zuletzt war vor wenigen Tagen eine kleine Kolonne russischer Panzerfahrzeuge in die Stadt eingedrungen, wurde aber dabei aufgerieben.

Die Ukraine wehrt sich seit knapp tausend Tagen gegen eine russische Invasion./ast/DP/jha