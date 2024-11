Mainz (ots) -Besondere Auszeichnung für Zivilcourage: Im ZDF-Hauptstadtstudio vergab die Bundesinnenministerin und Schirmherrin Nancy Faeser am Montag, 18. November 2024, den "XY-Preis - Gemeinsam gegen das Verbrechen" an insgesamt neun Personen in drei Fällen.Emma Hufnagel, Maika Janat-Vennemann und Elvira Bunzel stoppten im Kreis Wetterau den seit Jahren andauernden Missbrauch eines Sexualstraftäters, die Preisträger Leon Jamal Zeid, Mohamed Ibrahim, Ahmad Faour, Argjend Klimenta und Kiana Frede retteten in Sulingen einer Frau das Leben, und Andreas Bichert bewahrte in Langenau bei Ulm ein Neugeborenes in einem Altglas-Container vor dem sicheren Tod.ZDF-Programmdirektorin Dr. Nadine Bilke: "Mit ihrem beherzten Einschreiten haben unsere Preisträgerinnen und Preisträger andere, ihnen unbekannte Mitmenschen vor Schlimmerem bewahrt. Sie setzen damit ein überaus wichtiges Zeichen in unserer Gesellschaft - Zivilcourage rettet Leben. Dafür gebührt ihnen der höchste Respekt und ich gratuliere ganz herzlich zu dieser Auszeichnung!"Rudi Cerne führte durch diese 23. Verleihung des "XY-Preises", als prominente Paten hielten die Schauspielerin Christina Hecke und die Schauspieler Tamer Trasoglu und Johannes Hendrik Langer die Laudationes auf die Alltagshelden. Die Preisträgerinnen und Preisträger wurden von einer elfköpfigen Fachjury ausgewählt.Das ZDF und die "Aktenzeichen XY...Ungelöst"-Produktionsfirma Securitel lobten den Preis im Jahr 2002 mit dem Ziel aus, die vorbildlichen Verhaltensweisen von Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die sich in besonders mutiger und wohlüberlegter Weise für ihre Mitmenschen eingesetzt haben, öffentlich zu machen, zu belohnen und zu fördern. Die Auszeichnung, die mit jeweils 10.00 Euro dotiert ist, ehrt jährlich drei Personen oder Gruppen und leistet als fester Bestandteil der Programmmarke "Aktenzeichen XY...Ungelöst" einen wichtigen Beitrag zur Kriminalprävention. Insgesamt 93 Bürgerinnen und Bürger wurden bisher ausgezeichnet.Am Mittwoch, 11. Dezember 2024, 20.15 Uhr, sind die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger in der Live-Sendung "Aktenzeichen XY...Ungelöst" zu Gast und sprechen mit Moderator Rudi Cerne über ihr vorbildliches Handeln.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Elisa Schultz, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 089 - 9955-1349 oder per E-Mail an pressedesk@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/xypreis) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- die Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/xy-preis-gemeinsam-gegen-das-verbrechen) im ZDF-Presseportal- "Aktenzeichen XY...Ungelöst" (http://aktenzeichenxy.zdf.de) in der ZDFmediathekPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5911569