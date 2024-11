Zespris saisonal gegensätzliches Zespri Global Supply (ZGS)-Programm ist angelaufen und unterstützt die Bemühungen, wichtige Kunden in Schlüsselmärkten mit Lieferungen 12 Monate lang zu versorgen, die Marke Zespri aufzubauen und starke, nachhaltige Erträge für Erzeuger in einer zunehmend wettbewerbsintensiven Kiwi-Kategorie zu erzielen. In diesem Jahr erwartet...

Den vollständigen Artikel lesen ...