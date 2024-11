In den letzten zehn Saisons sind die Verkäufe spanischer Auberginen auf den Märkten der Gemeinschaft um 28,87 % gestiegen, jene in den Niederlanden um 18,5 % gesunken und jene in der Türkei um 88,09 % gewachsen, so eine Analyse von Hortoinfo. Bildquelle: Pixabay Während der Saison 2023/24 hat Spanien den höchsten Wert in der Geschichte bei dem Auberginenverkauf auf den...

