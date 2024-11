Die HHLA-Intermodalgesellschaft Metrans testet in Zusammenarbeit mit dem Technologieunternehmen Mobility & Innovation Production s.r.o (MIP) den ersten wasserstoffbetriebenen Lkw in der Slowakei im operativen Betrieb. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde im Rahmen der Produktvorstellung in der Slowakei unterzeichnet. Ziel von Metrans ist es, ihre Flotte aus emissionsfreien...

Den vollständigen Artikel lesen ...