FREMONT, Kalifornien (ots) -Foxit, ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Lösungen, freut sich die Einführung seines KI-Assistenten in der Foxit Admin Console bekanntzugeben. Mit dieser Neuerung festigt Foxit seine KI-Vorreiterrolle in der Branche. Als erstes Unternehmen, das KI in den PDF-Editor-Markt einführte, bringt Foxit diese Technologie nun in seine Admin Console, um die Verwaltung von Produkten und Lizenzen zu erleichtern.Dabei setzt Foxit als erstes Unternehmen intelligente Befehle ein, mit denen Aufgaben direkt innerhalb der Admin Console ausgeführt werden können. Dieses Feature verbessert die User Experience von Administrator*innen in Unternehmen, indem es intelligentere und effizientere Wege zur Verwaltung von Teammitgliedern, zugewiesenen Plänen und Produktnutzung bietet.Der neu integrierte KI-Assistent unterstützt Administrator*innen, indem er komplexe Aufgaben vereinfacht und eine verbesserte Benutzerführung bietet. Dazu gehören:- Automatisierung zentraler Administrationsaufgaben: Optimierung von Prozessen wie Lizenzverwaltung, Benutzerkontenaktualisierungen und Domainverifizierung. Diese Automatisierung spart Zeit und reduziert den manuellen Aufwand, sodass Administrator*innen sich auf strategische Aufgaben konzentrieren können.- Direkte Navigation zu spezifischen Aufgaben: Der KI-Assistent leitet User*innen sofort zu den erforderlichen Seiten, wodurch die Suche im Interface entfällt und ein effizienterer Workflow sichergestellt wird.- Sofortige Unterstützung bei Fehlerbehebung und FAQs: Ob technische oder häufig gestellte Fragen - der KI-Assistent bietet Echtzeitunterstützung, um Herausforderungen schnell zu lösen und die Produktivität aufrechtzuerhalten."Zwar gibt es bereits einige Wettbewerbsprodukte mit integrierten KI-Funktionen, jedoch ist Foxit das erste Unternehmen, das die Ausführung intelligenter Befehle anbietet, die aktiv Aufgaben für User*innen erledigen", sagt Evan Reiss, VP Head of Marketing bei Foxit. "Der KI-Assistent von Foxit geht über bloße Anleitungen hinaus - er führt Befehle direkt in der Admin Console aus und setzt branchenweit neue Maßstäbe. Diese Innovation steigert nicht nur die Effizienz, sondern ermöglicht es Administrator*innen auch, ihre Teams und Ressourcen effektiver denn je zu verwalten."Mit der Einführung setzt Foxit weiterhin neue Standards für intuitive Dokumenten- und Verwaltungsprozesse und unterstreicht sein Engagement für Innovation und umfassende KI-gesteuerte Lösungen.Weitere Informationen zum KI-Assistenten und dazu, wie er administrative Prozesse unterstützen kann, finden Sie in diesem Tutorial: https://www.foxit.com/support/tutorial.html?open=ai-assistant-for-admin-consoleÜber FoxitFoxit ist ein führender Anbieter innovativer PDF (https://www.foxit.com/de/pdf-editor/)- und eSignatur (https://www.foxit.com/de/esign-pdf/)-Produkte und Dienstleistungen, mit denen Unternehmen ihre digitale Transformation vorantreiben und die Verwaltung von PDF-Dokumenten vereinfachen können. Die vielfältige Produktlinie, einschließlich Foxit PDF Editor und Foxit PDF Editor+, bietet User*innen mit benutzerfreundlicher Desktop-Software, mobilen Apps und Cloud-Diensten die Möglichkeit, ihre Produktivität zu steigern - von überall und auf jedem Gerät. Auch Softwareentwickler*innen binden Foxits innovative PDF-Technologie über leistungsstarke, plattformübergreifende Software Developer Kits (SDK) in ihre Anwendungen ein.Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt, inklusive den USA, Asien, Europa und Australien. Die Europazentrale befindet sich in Berlin. Mehr über Foxit erfahren Sie unter https://foxit.com/de/.Pressekontakt:Helena EngelbertP.E.R. Agency GmbH+49 30 6098 05-616helena.engelbert@per-agency.comOriginal-Content von: Foxit Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143182/5911593