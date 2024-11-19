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PR Newswire
19.11.2024 08:07 Uhr
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ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Finanznachrichten News

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 19

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF26,210,254.0000 4.0239 USDIE00BLRPQH3118 November 2024

RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF14,365,919.00007.8016 USDIE00BJXRZJ4018 November 2024

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
(LEI:635400LYAWYIKLU7RN49)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF1,224,930.00004.3820 USDIE00BLRPRQ96 18 November 2024

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX2948)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF17,000,341.00004.7713 USDIE00BLRPRR04 18 November 2024

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF386,771.00005.8689 USDIE000RMSPY3918 November 2024

RIZE USA EN IM UCITS ETF
(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE USA EN IM UCITS ETF3,556,738.00004.9648 USDIE000PY7F8J918 November 2024

RIZE GL SUS INF UCITS ETF
(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE GL SUS INF UCITS ETF18,069,123.00005.1701 USDIE000QUCVEN918 November 2024

ARK INNOVATION UCITS ETF
(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ07)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
ARK INNOVATION UCITS ETF2,520,723.00005.6482 USDIE000GA3D48918 November 2024

ARK ART INT & ROB UCITS ETF
(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
ARK ART INT&ROB UCITS ETF2,201,400.00006.4287 USDIE0003A512E418 November 2024

ARK GENOMIC REV UCITS ETF
(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC07)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
ARK GENOMIC REV UCITS ETF940,000.00004.2405 USDIE000O5M6XO118 November 2024

© 2024 PR Newswire
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