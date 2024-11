ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eon von 16 auf 16,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eon biete unter den börsennotierten europäischen Energiekonzernen das höchste Engagement im Bereich Stromverteilung, wo sich ein zunehmendes und langfristiges Wachstum abzeichne, schrieb Analystin Wanda Serwinowska in ihrer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Das Unternehmen erziele steigende Renditen in Tschechien und ein Streit um die Regularien in Deutschland bringe Chancen mit sich./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2024 / 20:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2024 / 20:13 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000ENAG999