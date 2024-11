Neben der politischen und geopolitischen Unsicherheit belasten den DAX jetzt zusätzlich ein steigender Ölpreis und ein schwacher Euro. So konnte der deutsche Leitindex die frühen Gewinne am Vortag nicht verteidigen, wobei sich die Verluste in Grenzen hielten. Am Dienstag tendiert das Aktienbarometer uneinheitlich wobei die Thyssenkrupp-Familie sowie Daimler Truck, Kontron, SFC Energy und Siemens im Fokus stehen.

