TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag Gewinne verzeichnet. Sie folgten damit der Stabilisierung der US-Börsen am Montag. Dort hatten rückläufige Renditen am Anleihemarkt gestützt.

Die Entwicklung der Renditen habe Hoffnungen auf eine US-Zinssenkung im Dezember geschürt, merkte Marktexperte Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management dazu an. Dadurch hätten Risikoanlagen Rückenwind erhalten.

In Japan ging es nach den Vortagesverlusten wieder nach oben. Der Leitindex Nikkei 225 gewann 0,51 Prozent auf 38.414,43 Punkte. Andeutungen des Notenbank-Gouverneurs Kazuo Ueda, dass die Zinsen weiter erhöht werden könnten, wenn die Wirtschafts- und Inflationsbedingungen die Erwartungen erfüllen, wurden zurückhaltend bewertet. Die Hinweise auf eine Leitzinserhöhung seien nicht allzu deutlich gewesen, hieß es von der Landesbank Baden-Württemberg.

Der australische S&P/ASX 200 legte um 0,89 Prozent auf 8.374,03 Punkte zu.

Ähnlich sah es in China aus. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten kletterte im späten Handel um 0,67 Prozent auf 3.976,89 Punkte. Der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong stieg um 0,39 Prozent auf 19.652,85 Punkte. Aktien von Xiaomi konnten anfängliche Gewinne allerdings nicht halten. Besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen wurden nach dem guten Lauf der Aktien des Smartphone-Herstellers für Gewinnmitnahmen genutzt./mf/mis

