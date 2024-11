Berlin (ots) -Kniebeschwerden sind mittlerweile fast schon zu einer Volkskrankheit geworden. Schmerzen im Knie sind unangenehm. Sie sorgen auch für eine eingeschränkte Bewegungsfreiheit und senken die Lebensqualität. Eine der gängigsten Ursachen für Knieschmerzen ist die Arthrose. Betroffene sorgen sich häufig davor, dass Beschwerden zunehmen, scheuen jedoch auch, sich operativ behandeln zu lassen.Die Folgen sind oft eine dauerhafte Selbstmedikation durch Schmerzmittel sowie eine kontraproduktive Vermeidung von Bewegung der Kniegelenke der Kniegelenke. Dabei ist es mit den richtigen Übungen möglich, etwas gegen die Knieschmerzen zu unternehmen. Hier kommt es auf ein gezieltes Training im Alltag an.Ungünstige Effekte der dauerhaften Einnahme von SchmerzmittelnGrundsätzlich sollte bei anhaltenden und starken Beschwerden immer ein Arzt aufgesucht werden. Er hilft dabei, Ursachen von Schmerzen zu identifizieren, ganz egal, ob diese verletzungsbedingt auftreten, durch Fehlbelastungen entstanden sind oder auf eine Erkrankung hindeuten. Wenn die Auslöser der Beschwerden identifiziert wurden, kann darauf aufbauend ein optimales Training für die betroffenen Personen entwickelt werden.Verzichten sollten Betroffene hingegen auf die dauerhafte Einnahme von Schmerzmitteln. Diese können bei akuten Schmerzen hilfreich sein und auch dazu beitragen, ungünstige Schonhaltungen zu vermeiden. Doch eine langfristige Lösung sieht anders aus. Denn Schmerzmittel können unerwünschte Nebenwirkungen erzeugen und bekämpfen zudem lediglich ein Symptom, statt das Problem selbst. Die richtige Behandlung der Ursache ist der Schlüssel. Hierbei ist das Ziel, die Funktionalität und die Belastbarkeit des Kniegelenks wiederherzustellen.Bewegen statt SchonenPrinzipiell gilt: Es ist wichtig, Beschwerden und Verletzungen in akut und chronisch zu unterteilen. Tritt eine akute Verletzung auf, ist es unumgänglich, den verletzten Bereich erst einmal zu schonen. Doch bei chronischen Leiden wie der Arthrose oder Problemen, die durch Bewegungsmangel, viel Sitzen und einen ungesunden Lebensstil auftreten, ist eine Schonung häufig nur wenig hilfreich und kann die Probleme sogar verstärken. Um die Gesundheit der Kniegelenke dauerhaft zu fördern und zu verbessern, ist es unerlässlich, sich regelmäßig zu bewegen und die Knie gezielt zu stärken.Dabei sollten Sie auch die eigenen Grenzen beachten, genau auf den Körper hören und die Knie Stück für Stück an das Training gewöhnen. Eine gute Orientierung bieten die Empfehlungen der WHO, die nahelegt, sich mindestens 150 Minuten in der Woche moderat zu bewegen. Hierunter fallen Bewegungsformen, die die Gelenke schonen, etwa Schwimmen, Radfahren, Walking oder Nordic Walking. Sie lassen sich gut in den Alltag integrieren, zum Beispiel durch regelmäßiges Spazieren gehen oder die Überbrückung kürzerer Strecken mit dem Fahrrad. Auch eine aktive Mittagspause hilft dabei, die Gelenke zu stärken und zu mehr Wohlbefinden zu gelangen. Darüber hinaus empfehlen wir, durch ein gezieltes Training die Knie mit Übungen belastbarer zu machen, sodass diese auch langfristig den Anforderungen des Alltags standhalten.Maßgeschneiderte Trainingskonzepte zur SchmerzlinderungIst der Einstieg in die regelmäßige Bewegung gelungen, kann Ihnen jetzt ein individuelles Trainingskonzept dabei helfen, das betroffene Knie weiter zu unterstützen und dessen Belastbarkeit zu verbessern. Wie dies genau aussieht, hängt auch von den individuellen Zielen der jeweiligen Person und den Anforderungen, die das Knie bewältigen muss, ab. Besonders bei den ersten Übungen gilt es, das langfristige Ziel im Blick zu haben: Es braucht ein wenig Praxis und dann erarbeiten Sie sich Ihre Lebensqualität Schritt für Schritt zurück. Wichtig ist es, dass die Übungen keine weiteren Beschwerden begünstigen. Auch hier gilt es, auf den Körper zu hören und zu testen, welche Trainingseinheiten und Übungen als wohltuend und leistbar empfunden werden. Da bestimmte Übungen und Symptome zum Start auch unsicher machen können, empfiehlt es sich hier, einen Trainingsspezialisten für Knie aufzusuchen. Experten unterstützen bei der Entwicklung der richtigen Trainingsstrategie und sorgen dafür, dass Übungen richtig umgesetzt werden.Über Mone Dusek:Mone Dusek ist die Gründerin von Enduring Fitness. Als Personal Trainerin, Ernährungstherapeutin und Coach mit diversen Zusatzqualifizierungen unterstützt sie Menschen auf dem Weg zu einem nachhaltig gesunden Lebensstil. Ob es um eine bessere sportliche Fitness, die Traumfigur oder eine schnelle Rehabilitation nach einer Operation geht, bei Enduring Fitness stehen die je individuellen, gesundheitlichen Ziele im Fokus. Mehr Informationen unter: https://www.enduring.fitness/Pressekontakt:Enduring FitnessVertreten durch: Mone DusekE-Mail: team@enduring.fitnessWebseite: https://www.enduring.fitness/Original-Content von: Enduring Fitness, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174828/5911736