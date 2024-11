Zürich - Mit der zweiten Förderrunde 2024 unterstützt die Klimastiftung Schweiz weitere 6 klima-innovative Projekte und Technologien. Damit vergibt die Stiftung in diesem Jahr insgesamt 2.2 Millionen Franken an 16 Projekte. Erfreulich ist, dass 2024 die Schwelle von mehr als 200 geförderten Projekten überschritten ist, was Stiftungsratspräsident Thomas Hügli «sehr stolz macht». Die Idee «Von der Wirtschaft für die Wirtschaft» ist ein Erfolgsmodell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...