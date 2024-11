EQS-Media / 19.11.2024 / 10:17 CET/CEST



Game District, einer der weltweit führenden Anbieter von mobilen Spielen mit über 2 Milliarden Spieledownloads, hat eine Mehrheitsbeteiligung an Gleam Games erworben. Die Übernahme unterstreicht die wachsende Spielebranche in der Türkei und das Wachstum der Spielerpopulation in der MENA-Region. ISTANBUL- In einem bedeutenden Schritt für die globale Gaming-Branche hat der in Südostasien ansässige Gaming-Riese Game District eine Mehrheitsbeteiligung an Gleam Games aus der Türkei erworben, einem schnell wachsenden Startup-Unternehmen für mobile Spiele, das vor allem für sein erfolgreiches Puzzlespiel EverBlast bekannt ist. Nach der Übernahme wird Eser Yogurtcu, Mitbegründer und CEO von Gleam Games, die Position des Chief Strategy Officer (CSO) bei Game District übernehmen. Als einer der führenden Entwickler von Handyspielen in der MENA-Region spiegelt die Entscheidung von Game District sein Engagement für die Expansion in wichtige internationale Märkte und die Stärkung der Position der Türkei als regionales Innovationszentrum wider. Die Türkei hat sich zu einer lebendigen Gaming-Landschaft entwickelt, die großes Interesse bei Investoren weckt und weltweit beliebte Spiele produziert. Nach erfolgreichen Investitionsrunden - darunter die 2-Millionen-US-Dollar-Runden von Gleam Games, die zwischen 2022 und 2023 von Ludus VC und IstCapital angeführt wurden - ist der türkische Gaming-Sektor bemerkenswert gewachsen. Wir freuen uns darauf, die Zukunft des Mobile Gaming zu gestalten "Diese Übernahme ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu unserer Mission, ein globales Kraftpaket im Bereich Mobile Gaming zu werden. Durch die Zusammenarbeit mit Gleam Games wollen wir in unserer Branche sowohl in Bezug auf Innovation als auch auf Kreativität führend sein und unser kollektives Fachwissen nutzen, um neue Standards im Gaming zu setzen", sagte Saad Hameed, CEO von Game District. "Der technologische Vorsprung von Gleam Games bei der KI- und datengesteuerten Spieleentwicklung würde uns bereichern, um den Spielern dynamischere, fesselndere Erlebnisse zu bieten." Eser Yogurtcu, ein erfahrener Unternehmer mit umfassender Branchenerfahrung - unter anderem bei Peak Games, einem von Zynga für 1,8 Milliarden US-Dollar übernommenen Studio - bemerkte: "Als CSO von Game District freue ich mich darauf, die Zukunft des mobilen Spielens zu gestalten und dabei auf den Erfolgen von Game District und Gleam Games aufzubauen. Wir sind bereit, frische, mutige Ideen auf den Markt zu bringen, die das mobile Spielen neu definieren werden." Gleam Games wurde von Eser Yogurtcu, Berkay Bekil und Furkan Bekil gegründet und hat sich schnell in der türkischen Mobile-Gaming-Branche etabliert, insbesondere im Bereich der Gelegenheitsspiele. Das Studio hat sich mit EverBlast einen Namen gemacht, einem Puzzlespiel, das mit seinem ansprechenden Design und Gameplay Hunderttausende von Spielern angezogen hat. Durch die Integration fortschrittlicher Spielentwicklungstools und KI-Technologie hat sich Gleam Games als technologisch fortschrittliches Spielestudio profiliert, das sich auf die Schaffung überzeugender Benutzererfahrungen konzentriert. Stärkung der Rolle der Türkei in der Spielebranche Game District ist bekannt für sein beeindruckendes Portfolio mit über 2 Milliarden Downloads und 7 Millionen aktiven Nutzern pro Tag. Das Unternehmen nimmt eine einzigartige Position in der MENA-Region ein, in der sich 65 % der Bevölkerung als Gamer bezeichnen. Dieses hohe Engagement lässt sich auf die junge Bevölkerungsstruktur der Region und die weit verbreitete Nutzung von Smartphones zurückführen, die den Zugang zu digitaler Unterhaltung ermöglichen. Mit Partnerschaften, die große internationale Marken wie die NFL umfassen, verspricht die Übernahme von Gleam Games durch Game District, die Reichweite noch weiter auszubauen und die florierende Spieleentwicklungsgemeinschaft in der Türkei zu fördern. "Diese Übernahme ist nicht nur ein Einstieg in die Türkei, sondern auch eine Bestätigung der wachsenden Rolle des Landes im globalen Spielesektor. Mit dem Talentpool der Türkei und der schnell wachsenden technischen Infrastruktur wollen wir engere Beziehungen innerhalb der europäischen Gaming-Community aufbauen und die Zusammenarbeit zwischen Entwicklern und Spielern verbessern", sagte Hameed. "Wir glauben an das Potenzial der Türkei als dynamisches Gaming-Zentrum und sind bestrebt, das Wachstum der Region zu unterstützen und gleichzeitig erstklassige Gaming-Erlebnisse zu entwickeln." Über Game District Game District ist ein führender Entwickler von Handyspielen mit Sitz in Südostasien und einer Spielerbasis von Millionen von Spielern weltweit. Game District ist für seine innovativen Titel und strategischen Partnerschaften bekannt und strebt danach, ein globales Kraftpaket in der Gaming-Branche zu werden, das unvergessliche Spielerlebnisse bietet, die das Publikum in ihren Bann ziehen.

