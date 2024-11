Hamburg (ots) -Ohne Hamburg - keine Beatles! Auf St. Pauli wurde die Band erwachsen - oder, um es mit den Worten John Lennons zu sagen: "We grew up in Hamburg".Die Geschichte beginnt am 17. August 1960. Mitten in der Nacht kommen die Beatles auf dem Hamburger Kiez an. Ein kleiner Kulturschock für die Jungs aus Liverpool. Hier sollen sie auftreten? Ja, und zwar nicht im bereits bekannten Kaiserkeller, sondern im Indra, einem Stripclub am dunklen Ende der Großen Freiheit.Die Beatles - eine Gurkentruppe?"Man darf sich da keine Illusion machen. Als die Band seinerzeit nach Hamburg kam, war sie eine Rock-'n'-Roll-Tanzkappelle, wie man sie zum Beispiel für Hochzeiten buchte. Nicht besonders gut. Das Engagement war eher ein Zufall - für ihren Manager waren sie dritte Wahl, für andere Musiker eine Gurkentruppe", so Podcast-Host Ocke Bandixen. Tatsächlich sind die ersten Monate frei von Glamour: Die Beatles "wohnen" in einem Kino, in zwei fensterlosen Räumen neben den Toiletten. Die Bezahlung ist mies, zu den Auftritten kommen kaum Leute, der Club-Chef ist genervt.Warum also haben die Beatles nicht einfach hingeschmissen? Und wie konnte es passieren, dass die Band nur zweieinhalb Jahre nach der enttäuschenden Performance im Indra ihren ersten Nummer-eins-Hit landen und kurz darauf weltberühmt sind? Diese Fragen beantwortet der neue Storytelling Podcast von NDR Kultur.Gespräche mit Zeitzeugen und Weggefährten"Becoming The Beatles - die Hamburger Jahre" nimmt die Hörerinnen und Hörer mit auf eine Zeitreise in die 1960er Jahre. Auf die Reeperbahn und in die dunklen Seitengassen. In die ersten Rock'n'Roll-Clubs, die die jungen Leute magisch anziehen. Es geht um harte Jungs und wunderbare Freundschaften, um Intrigen, Enttäuschungen und tragische Ereignisse, um Hoffnung und die Macht der Musik.Podcast-Host Ocke Bandixen spricht mit Freunden und Weggefährten der Band, etwa mit dem Musiker und Grafiker Klaus Voormann, der bei den ersten Auftritten der Band dabei war und seitdem mit den Beatles befreundet ist. Genau wie die legendäre Kiez-Wirtin Rosi Sheridan-McGinnity. "John Lennon hatte 'ne ganz feine Art", sagt sie, "und Paul war die Sonne. Die konnte alles singen." Die Recherche führt auch nach Liverpool, wo Bandixen John Lennons Halbschwester Julia Baird trifft und eine persönliche Beatles-Tour von Barry Chang bekommt. Chang war bei den allerersten Auftritten der jungen Beatles in ihrer Heimatstadt dabei und ist mit ihnen damals nach Hamburg gekommen, in jenem Sommer 1960."Guten Abend, Norddeutscher Rundfunk. This is George Harrison, von the Beatles."Natürlich kommen die Beatles zu Wort - es gibt hinreißende Archiv-O-Töne über ihre Hamburger Zeit. George Harrison bestellt auf Deutsch ein Rundstück und eine Tasse Tee. John Lennon spricht offen über Aufputschmittel, ohne die sie es damals nicht geschafft hätten: "Of course I was taking pills in Hamburg". Und Paul McCartney erzählt unverblümt von ersten Freundinnen auf dem Kiez: "When you had a girlfriend there, she's likely to be a stripper. It was the only kind of people who were around there late at night. They knew a thing or two about sex. It was quite an eyeopener."Mit der Hamburger Beatles-Expertin Stefanie Hempel geht es nochmal in die Kiez-Clubs von damals - das Indra, den Kaiserkeller, das Top Ten. Heiliger Beatles-Boden, leider inzwischen fast vergessen.Ocke Bandixen, NDR Redakteur und Beatles-Fan schon als Kind, verbindet die bekannten Fakten mit spannenden Anekdoten und Reportage-Elementen. Entstanden ist ein Podcast mit viel Beatles-Musik und einem ganz besonderen Sound: Weil es aus der Hamburger Zeit der Beatles nur eine einzige Club-Aufnahme in sehr schlechter Tonqualität gibt, bekam die junge Berliner Band 'Kicker Dibs' den Auftrag, einen Soundtrack im Stil der frühen Beatles zu komponieren. "Die Musiker sind selbst große Beatles-Fans und heben den berühmten Hamburger Sound auf eine neue, moderne Ebene", erklärt Ocke Bandixen. "Es geht nicht darum, die Beatles nachzumachen, sondern die Haltung einer jungen, rauen Rockband nachzuempfinden."Alle sechs Folgen des Podcasts "Becoming The Beatles - die Hamburger Jahre" stehen ab sofort in der ARD Audiothek zur Verfügung: https://1.ard.de/beatles-podcastDie Folgen werden zudem im Radio auf NDR Kultur ab 20. November immer mittwochs um 23.00 Uhr gesendet, ab 21. November auch auf NDR 90,3.Host und Autor: Ocke BandixenStory Editing und Redaktion: Katharina MahrenholtzProducing und Sounddesign: Hanna BrünjesProjektleitung: Torben Steenbuck und Katharina MahrenholtzAusführender Produzent: Stefan Forth.Hinweis für Medien: Das Pressedossier steht unter https://story.ndr.de/becoming-the-beatles/index.html zur Verfügung.