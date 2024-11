EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

dwpbank setzt auf USU-Lösung für IT-Service-Management



19.11.2024

Möglingen, 19. November 2024. Die USU-Gruppe implementiert bei der Deutschen WertpapierService Bank AG (dwpbank), einem führenden Dienstleister für Wertpapierservices in Deutschland, eine neue IT-Service-Management-Lösung (ITSM). Drei Viertel aller Banken und Sparkassen in Deutschland haben ihre Wertpapierprozesse an die dwpbank ausgelagert. Sie unterstützt dabei mehr als 1.000 Institute aus allen drei Bankensektoren. Mit der neuen ITSM-Lösung möchte der Wertpapierdienstleister, seine internen IT-Prozesse weiter optimieren und zukunftssicher gestalten, um eine hohe Servicequalität sicherzustellen. USU Service Management wird künftig als SaaS-Lösung in der Cloud der Deutschen Telekom für die dwpbank betrieben, was höchste Anforderungen an Datenschutz und Sicherheit erfüllt. "Gemeinsam mit USU wollen wir eine ganzheitliche Lösung für unser IT-Service-Management etablieren. Damit erhöhen wir die Effizienz und Transparenz im Konfiguration- und IT-Asset-Management der Bank. Zudem erfüllen wir dadurch die regulatorischen Anforderungen", erklärt Jens Hollender, Leiter der Abteilung IT- und Operations-Governance bei der dwpbank. Eine leistungsfähige Configuration Management Database (CMDB) bildet auch die Basis für die Umsetzung weiterer ITSM-Disziplinen wie Change-, Release- und Incident-Management. Module für Knowledge Management und IT Self-Service können ebenfalls integriert werden. "Das Auslagerung von IT-Dienstleistungen im sensiblen Bereich der Finanzwirtschaft erfordert die Einhaltung sehr hoher regulatorischer Richtlinien. Die dwpbank hat sich für USU entschieden, da unsere Lösung genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Sie zeichnet sich nicht nur durch hohe Funktionsvielfalt und Integrationstiefe aus, sondern erfüllt auch die strengen bankfachlichen Regulierungs- und Sicherheitsvorgaben. Daher sind wir stolz auf das Vertrauen des Kunden", erklärt Achim Rudolph, Senior Vice President und Managing Director von USU.

Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar. USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Digital Solutions GmbH, USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zur USU Software AG. Weitere Informationen: http://www.usu.com

