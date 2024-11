Zürich - Die Kursgewinne zum Handelsstart am Dienstag waren nur von kurzer Dauer - sowohl beim SMI als auch beim Schwergewicht Nestlé. Der Nahrungsmittelriesen gelang es nicht, den Aktien am Kapitalmarkttag neue Phantasie einzuhauchen. Zudem schürten die jüngsten Schlagzeilen aus dem Ukraine-Krieg Kriegsängste. So habe der russische Präsident Wladimir Putin einen Erlass unterzeichnet, der es Moskau erlaube, Atomwaffen gegen einen Nicht-Atomstaat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...