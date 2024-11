Ahlen (ots) -Erfüllt der Sicherheitsdienst seine Aufgaben nur unzureichend, wird dies schnell zum Problem für den Auftraggeber - die Ursachen dafür liegen jedoch häufig bereits in einer ungenau formulierten Ausschreibung. Um genau das zu umgehen und mögliche Konsequenzen zu verhindern, unterstützt Sascha Luike entsprechende Anbieter bei der Erstellung und Durchführung von Ausschreibungen im Bereich von Sicherheitsdienstleistungen. Was Interessenten davon erwarten können und worauf es dabei ankommt, erfahren Sie hier.Die Anforderungen an private Sicherheitsdienste steigen kontinuierlich, denn sie sorgen an zahlreichen Orten für Schutz und Ordnung. Dabei reicht ihr Einsatzbereich von Bahnhöfen und Flughäfen bis hin zu Sportevents und Konzerthallen. Häufig bestehen jedoch zwischen Auftraggebern und Sicherheitsdienstleistern Missverständnisse über die genauen Anforderungen - ein Mangel, der nicht selten zu Unzufriedenheit auf beiden Seiten führt. Die Ausschreibung von Sicherheitsdienstleistungen gestaltet sich in Deutschland weitaus komplexer, als es auf den ersten Blick erscheint. "Zwar sind die Normen für Wach- und Sicherheitsdienste präzise formuliert, doch für Laien oft schwer verständlich. Dadurch bleiben die Leistungsanforderungen in Ausschreibungen oft vage, sodass selbst die anbietenden Unternehmen nicht sicher sind, ob sie den geforderten Standard erfüllen. Am Ende entscheidet sich der Auftraggeber dann häufig für das günstigste Angebot - ein Vorgehen, das die Qualität und letztlich auch die Sicherheit beeinträchtigt", erklärt Sascha Luike, Inhaber von LL Consulting."Fehlende Präzision kostet den Auftraggeber nicht nur zusätzliche Zeit und Geld, sondern birgt auch erhebliche Sicherheitsrisiken. Eine fachkundige Begleitung und klar definierte Anforderungen schaffen hier Abhilfe, denn sie ermöglichen eine präzise Ausschreibung und erleichtern zugleich die Auswahl eines qualifizierten Dienstleisters", fügt er hinzu. Als langjähriger Berater für Sicherheitsdienste und Vergabestellen bringt Sascha Luike gemeinsam mit seinem Team umfassende Expertise mit, um den Sicherheitsdienstleistern bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und den Vergabestellen bei der Erstellung professioneller Ausschreibungen zur Seite zu stehen. Die Erfahrung von LL Consulting sorgt hierbei dafür, dass die Anforderungen nicht nur fachgerecht, sondern auch normkonform umgesetzt werden. Der Service endet zudem nicht bei der Auswahl eines Dienstleisters, sondern setzt sich bei Bedarf durch regelmäßige Kontrollen der erbrachten Sicherheitsdienstleistungen fort.Lückenlose Beratung auf Augenhöhe: LL Consulting als verlässlicher Partner für Vergabestellen"Vergabestellen sind zwar in der Regel bestens mit dem Vergaberecht vertraut - insbesondere im öffentlichen Sektor", erklärt Sascha Luike. "Dennoch fehlt ihnen häufig das spezialisierte Wissen, um die notwendigen Anforderungen an Sicherheitsdienstleister klar zu formulieren." Dabei stellt gerade die Ausschreibung qualifikationsrelevanter Kriterien für viele Vergabestellen eine erhebliche Herausforderung dar: Ein Revierfahrer benötigt zum Beispiel nicht nur eine Sachkundeprüfung nach § 34a der Gewerbeordnung, sondern auch spezielle Schulungen, darunter ein Fahrsicherheitstraining, das ihn befähigt, in potenziell gefährlichen Situationen korrekt zu reagieren. Ebenso sind bei Alarminterventionen besondere Schulungen erforderlich, um eine angemessene, sichere Handlungsweise zu gewährleisten. Solche spezifischen Anforderungen sind für viele Vergabestellen komplex und schwer zu überblicken.LL Consulting trifft hier daher auf große Nachfrage, da die Sicherheitsexperten mit ihrem tiefen Verständnis für branchenspezifische Normen und Vorschriften gezielt dabei helfen, die Anforderungen für die verschiedenen Sicherheitsdienstleistungen exakt zu definieren und in die Sprache der Normen zu übersetzen. So wird sichergestellt, dass die Ausschreibungen tatsächlich zur Auswahl qualifizierter Dienstleister führen, welche die hohen Anforderungen in der Praxis umsetzen können. "Unser Ansatz ist praxis- und lösungsorientiert und findet stets auf Augenhöhe statt", verrät Sascha Luike hierzu. "Wir legen also großen Wert darauf, die Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen und auf dieser Basis passgenaue Konzepte zu entwickeln."DIN 77200 und ISO 9001 als Fundament der Qualitätssicherung: LL Consulting bringt Klarheit in komplexe NormenEin wesentlicher Grundpfeiler für die Qualitätssicherung in der Sicherheitsdienstleistungsbranche sind die Normen ISO 9001 und DIN 77200. So beschreibt ISO 9001 ein allgemeines Qualitätsmanagementsystem, das Sicherheitsdienstleister dabei unterstützt, ihre internen Prozesse effizient zu strukturieren und kontinuierlich zu verbessern, um die Kundenzufriedenheit zu steigern. Die DIN 77200 legt hingegen besondere Anforderungen an die Qualifikationen und die Qualität der Dienstleistungen fest und gibt damit spezifische Standards für die Branche vor. LL Consulting fokussiert sich in seiner Beratung auf die korrekte und zweckmäßige Anwendung dieser Normen, sodass Ausschreibungen bereits die notwendige Qualifikationsprüfung enthalten und nur jene Unternehmen die Leistung erbringen, die wirklich den geforderten Standards entsprechen."Wir sehen unsere Aufgabe letztendlich darin, die Normen für die Vergabestellen greifbar und anwendbar zu machen", so Sascha Luike. "Die klar formulierten Leistungsanforderungen sorgen dafür, dass der gewünschte Leistungsumfang auch tatsächlich erfasst wird und sich keine Kompromisse bei der Sicherheit ergeben." Durch die enge Zusammenarbeit mit Vergabestellen und deren gezielte Unterstützung stellt LL Consulting sicher, dass die Anforderungen im Ausschreibungsverfahren eindeutig und vollständig formuliert sind, was letztlich zu einer höheren Qualität und Zufriedenheit auf beiden Seiten führt.Langfristige Zusammenarbeit für höchstmögliche QualitätsstandardsNeben der Beratung bei Ausschreibungen bietet LL Consulting den Vergabestellen auf Wunsch eine langfristige Zusammenarbeit an, die eine jährliche Kontrolle der beauftragten Sicherheitsdienstleister umfasst. In diesem Rahmen prüfen die Experten von LL Consulting, ob die festgelegten Anforderungen nicht nur vertraglich, sondern auch in der Praxis eingehalten werden und der Auftraggeber die vereinbarten Leistungen tatsächlich erhält. "Der große Vorteil für die Vergabestellen ist, dass wir die Branche sehr genau kennen und wissen, wo Dienstleister manchmal Abstriche machen, die dem Auftraggeber oft gar nicht auffallen", betont Sascha Luike.Diese regelmäßigen Kontrollen ermöglichen es nicht nur, die Qualität der Sicherheitsdienstleistungen langfristig zu sichern, sondern sie schaffen auch eine Grundlage für einen kontinuierlichen Informationsaustausch und eine offene Kommunikation zwischen Sicherheitsdienstleistern und Auftraggebern. Dadurch können eventuelle Schwächen frühzeitig identifiziert und gezielt behoben werden. "Unser Ziel ist es, dass die Zusammenarbeit für beide Seiten zufriedenstellend verläuft und die Sicherheitsstandards durchgehend auf höchstem Niveau bleiben", erklärt Sascha Luike.Maßgeschneiderte Beratung für Sicherheitsdienstleister: Optimierung von Qualitätsmanagementsystemen nach höchsten StandardsZusätzlich zur Beratung der Vergabestellen bietet LL Consulting auch ein Beratungsangebot für Sicherheitsdienstleister: Mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Unternehmen Sicherheitsdienstleister dabei, ihr Unternehmen auf höchste Qualitätsstandards auszurichten. Der Fokus liegt vor allem auf den Normen ISO 9001:2015, DIN 77200 und AZAV, kurz für Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung. "Als Beratungsunternehmen begleiten wir unsere Kunden von der Implementierung, über die Optimierung bis hin zur Zertifizierung dieser Normen und helfen ihnen so nicht nur dabei, ihre Prozesse zu verbessern, sondern auch die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen", betont Sascha Luike.In der Beratung selbst werden in einem ersten Schritt, die Ziele und Anforderungen an das Qualitätsmanagement auf Kundenseite anhand aktueller Prozesse und Strukturen erfasst und möglicher Optimierungsbedarf aufgedeckt: Auf Basis dieser Analyse erstellt LL Consulting einen individuellen Plan zur Einführung oder Optimierung des Qualitätsmanagementsystems, der konkrete Ziele, Maßnahmen und Verantwortlichkeiten definiert. Während der Umsetzung unterstützen die Berater ihre Kunden aktiv, etwa durch Schulungen, Anpassung von Prozessen, Erstellung von Dokumentationen und Einführung von Qualitätsstandards. Dabei arbeiten die Berater eng mit den Unternehmen zusammen, um ein tiefes Verständnis für die neuen Abläufe zu schaffen und deren erfolgreiche Implementierung zu gewährleisten. Auch nach der Einführung des Systems bleiben die Berater von LL Consulting an der Seite ihrer Kunden und überwachen regelmäßig den Fortschritt und die Wirksamkeit der umgesetzten Maßnahmen durch Kennzahlen, Audits und interne Überprüfungen.Werden Schwachstellen identifiziert, liefern die Experten direkte Lösungsansätze zur Verbesserung des Systems. Auch Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen für ein besseres Verständnis für die Bedeutung des Qualitätsmanagementsystems werden von LL Consulting übernommen. Auch bei der Vorbereitung auf die Zertifizierungsaudits steht das Unternehmen seinen Kunden zur Seite und steht anschließend für Fragen und weitere Beratungen zur Verfügung - dazu zählen auch regelmäßige Überprüfungen und Aktualisierungen des Qualitätsmanagementsystems, um jederzeit zu garantieren, dass das System den sich ständig ändernden Anforderungen gerecht wird. So gewährleisten die Experten um Sascha Luike nicht nur eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, sondern auch die bestmöglichen Ergebnisse auf Kundenseite. 