FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche auf "Sell" mit einem Kursziel von 250 Franken belassen. Die beiden bispezifischen Therapeutika Lunsumio und vor allem Columvi seien wichtige Bausteine für die zukünftigen klinischen Aussichten im Bereich der Onkologie, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Veröffentlichte Dokumente seien leicht positiv, änderten aber nichts an seiner Einschätzung der Aktie./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2024 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0012032048