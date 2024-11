Emittent / Herausgeber: Pfisterer Holding SE / Schlagwort(e): Sonstiges

CORPORATE NEWS 19. November 2024 PFISTERER setzt internationalen Expansionskurs fort und eröffnet neue Produktionsstätte in Rochester, USA Winterbach, Deutschland - Die PFISTERER Holding SE, internationaler Qualitätsführer für elektrische Verbindungstechnik der Energieinfrastruktur, baut ihre internationale Marktstellung planmäßig weiter aus und hat in Rochester, USA, eine neue Produktions- und Vertriebsstätte eröffnet. Der neue Standort stellt einen wichtigen Meilenstein in der Expansionsstrategie des Unternehmens dar und unterstreicht das kontinuierliche Engagement für Innovation, Effizienz und Kundenzufriedenheit. Auf einer Fläche von rund 10.000 Quadratmetern werden künftig die Metall- und Silikonverarbeitung sowie die Montage und Prüfung von Hochspannungskabeln für die Offshore-Industrie durchgeführt. Der Produktionsschwerpunkt liegt auf Freileitungsisolatoren und Schraubverbindern für Kabelnetze. Darüber hinaus verfügt der neue Standort über ein Schulungszentrum exklusiv für PFISTERER-Kunden. Insgesamt investiert PFISTERER fast zehn Mio. US-Dollar in den neuen Standort in Rochester, um höchste Sicherheits-, Nachhaltigkeits- und Qualitätsstandards im Produktionsprozess zu erfüllen. "Mit unserem neuen Standort sind wir produktionsseitig hervorragend aufgestellt, um das hohe Wachstumspotenzial im nordamerikanischen Markt erschließen zu können. Wir agieren nah am Kunden und können schnell auf seine Bedürfnisse reagieren", sagt Johannes Linden, Sprecher des Vorstands der PFISTERER Holding SE. Der weltweit steigende Energiebedarf sowie der technologische Wandel in der Energieerzeugung, verbunden mit der derzeit vielerorts veralteten Infrastruktur, führen zu einem hohen Investitions- und Wachstumspotenzial in dem von PFISTERER adressierbaren Markt. Mit der Erweiterung der Aktivitäten auf dem nordamerikanischen Energiemarkt treibt PFISTERER seine Internationalisierung strategiekonform voran. Nordamerika ist neben den Kernregionen Europa, dem Mittleren Osten und Indien sowie dem Fernen Osten einer der wichtigsten globalen Wachstumsmärkte für PFISTERER in den kommenden Jahren. Dr. Konstantin Kurfiss, Mitglied des Vorstands der PFISTERER Holding SE, ergänzt: "Der nordamerikanische Energiemarkt wächst rasant, getrieben von der Notwendigkeit, die Stromnetze zu modernisieren, die Widerstandsfähigkeit gegen extreme Wetterereignisse zu erhöhen und die Kapazitäten für erneuerbare Energien auszubauen. Als Teil unserer Expansionsstrategie sind wir mit unserem neuen Produktions- und Vertriebsstandort in der Lage, dieses Wachstum effizient und nachhaltig zu unterstützen." Am neuen Standort sollen mittelfristig Produktion und Vertrieb ausgebaut und dadurch zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden. Damit leistet PFISTERER einen Beitrag zur regionalen Wirtschaftsentwicklung und stärkt seine Wettbewerbsfähigkeit für die Zukunft. ÜBER PFISTERER PFISTERER ist ein weltweit führendes und unabhängiges Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Winterbach bei Stuttgart. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Lösungen für das Isolieren und Verbinden elektrischer Leiter für die Schnittstellen in Stromnetzen - von der Erzeugung und der Übertragung bis hin zur Verteilung elektrischer Energie - zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Mit seiner Innovationskraft, seiner State-of-the-art-Produktion und seinem weltweiten Vertriebsnetz bietet PFISTERER fortschrittliche Lösungen für die Herausforderungen der Elektrifizierung. Seit seiner Gründung im Jahre 1921 hat sich PFISTERER international als Vorreiter für moderne Energieinfrastruktur etabliert und ist ein attraktiver Arbeitgeber in einer zukunftsorientierten Branche mit spannenden Entwicklungsmöglichkeiten für über 1.200 Mitarbeitende an 17 Standorten und fünf Produktionsstätten weltweit. Karl-Heinz Pfisterer, Enkel des Firmengründers, hat seit den 1970er-Jahren maßgeblich zu dieser Entwicklung beigetragen und ist heute Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats. Kontakt für Rückfragen Gregor Vollbach Head of Marketing & Communications PFISTERER Holding SE Rosenstr. 44 73650 Winterbach Deutschland Tel.: +49 7181 7005 487 E-Mail: gregor.vollbach@pfisterer.com Web: www.pfisterer.com



