Bis zu 5,67 g/t Gold - Brixton Metals mit krönendem Abschluss der Bohrungen 2024

Zum Abschluss legt Brixton Metals noch einmal starke Ergebnisse von seinem Goldziel Trapper vor. Einen krönenden Abschluss des Bohrprogramms auf dem Goldziel Trapper meldet brandaktuell der kanadische Gold- und Kupferexplorer Brixton Metals (WKN A114WV / TSXV BBB). Unter anderem nämlich stießen die Bohrer auf 20 Meter mit 2,34 g/t Gold!

Blick auf das Trapper-Zielgebiet; Quelle: Brixton Metalls Insgesamt hat Brixton auf Trapper dieses Jahr 2.745,60 Meter an Diamantkernbohrungen verteilt auf elf Bohrlöcher durchgeführt. Die letzten beiden Bohrlöcher in dem Zielgebiet (685 Meter), das Teil der riesigen Thorn-Liegenschaft des Unternehmens in British Columbia ist, erbrachten dabei: - 48,50 Meter mit 1,16 g/t Gold ab 73 Meter Tiefe, davon

20,00 Meter mit 2,34 g/t Gold sowie

3,00 Meter mit 5,67 g/t Gold in Bohrung THN24-311 und - 42 Meter mit 0,61 g/t Gold davon

9,00 Meter mit 1,16 g/t Gold in Bohrloch THN24-310 Hohes Potenzial und mehrere neue Ziele Damit, erklärt Christina Anstey, die bei Brixton die Explorationsaktivitäten leitet, hat das Trapper-Bohrprogramm 2024 einmal mehr das starke Mineralisierungspotenzial dieses Goldziels aufgezeigt. Darüber hinaus bleibt das Trapper-Ziel in zahlreiche Richtungen offen und Brixton hat auch mit Hilfe geochemischer, geophysikalischer und struktureller Daten bereits mehrere, vielversprechende Gebiete für eine Ausweitung der bekannten Vererzung identifiziert. 2025, so Frau Anstey, sollen bereits die nächsten Bohrungen folgen. Unter anderem dafür hat das Unternehmen erst vor Kurzem 6 Mio. CAD am Markt aufgenommen. Brixton wollte mit den diesjährigen, orientierten Kernbohrungen und Oberflächenkartierung sowie geochemischen und geophysikalischen Untersuchungen vor allem die Vorhersagbarkeit der goldhaltigen Zonen erhöhen, was angesichts der veröffentlichten Ergebnisse unserer Ansicht nach eindrucksvoll gelungen ist. Darüber hinaus wurden erfolgreiche Erweiterungsbohrungen nördlich der Hauptvererzungszone durchgeführt. Mit diesen untersuchte das Unternehmen unter Abdeckschichten liegende Mineralisierungszonen, die während des Bohrprogramms 2023 entdeckt worden waren. Die aktuellen Bohrungen im Zielgebiet Trapper werden rund 7 Kilometer südöstlich des Kupfer-Porphyr-Zielgebiets Camp Creek durchgeführt. An der Oberfläche stellt sich Trapper als eine 4 Kilometer nordwestlich verlaufende geochemische Gold- und Zink-Bodenanomalie dar, die Teil der größeren 11 Kilometer langen geochemischen Goldanomalie ist, die von Camp Creek zum Zielgebiet Trapper verläuft. Zukünftige Bohrungen sollen sich jetzt darauf konzentrieren, neue Zonen goldhaltiger Mineralisierung unter Abdeckung zu entdecken, die Teil dieser größeren, geochemischen Goldanomalie sind. Wir sind schon gespannt, was 2025 nach dem erfolgreichen Bohrprogramm dieses Jahres bringen wird und drücken Brixton die Daumen, dass auch nach dem Jahreswechsel solche oder ähnliche Treffer gelingen. Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

