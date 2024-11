Sevenum, die Niederlande (ots) -- Führende Online-Apotheke verzeichnet weiter starkes Wachstum bei rezeptfreien (OTC) und rezeptpflichtigen (Rx-) Produkten- Smartphone-App ist bevorzugter Bestell- und EinlösewegRedcare Pharmacy setzt ihr starkes Wachstum bei OTC und Rx-Arzneimitteln fort[1]. Zum Einlösen ihrer E-Rezepte nutzen Kund:innen fast ausschließlich ihre Smartphone-App.Die große Mehrheit der Menschen in Deutschland kann sich vorstellen, Medikamente online in einer Apotheke zu bestellen: dies gilt sowohl für rezeptfreie (87%) als auch für rezeptpflichtige Arzneimittel (74,5%)[2].Für die Kund:innen von Redcare Pharmacy in Deutschland ist dies seit Mai 2024 auf vollständig digitalem Weg möglich: Mit der CardLink-Lösung kann ein E-Rezept einfach per Smartphone in der Shop Apotheke-App eingelöst werden. Dafür muss lediglich die Krankenkassenkarte an das Smartphone gehalten werden. Das E-Rezept wird geladen und kann direkt über die App eingelöst werden.Immer mehr Kund:innen lösen ihre E-Rezepte direkt per App ein.Dass Kund:innen diesen digitalen Einlöseweg schätzen, zeigt sich sowohl an der Entwicklung der App-Downloads als auch am Anteil der App als Einlöseweg für Rezepte:- Seit der Einführung von CardLink im Mai hat sich die Anzahl der monatlichen Downloads verdoppelt. Im Oktober allein wurde die Shop Apotheke-App rund 415.000 Mal heruntergeladen.- Zugleich hat sich die App als wichtigster Einlösewege für Rx-Bestellungen durchgesetzt: im Oktober lag der Anteil der Rx-Bestellungen bei Redcare Pharmacy, der über die App aufgegeben wurde, bei 90%.Die Akzeptanz der Kund:innen für die volldigitale Lösung zeigt sich auch im weiterhin dynamischen Wachstum des Rx-Umsatzes (+134% im Oktober 2024). Gemessen am Umsatzvolumen hat sich der Marktanteil von Redcare Pharmacy in Deutschland bei den verschreibungspflichtigen Arzneimitteln zwischen Januar und Oktober 2024 verdoppelt.Olaf Heinrich, CEO von Redcare Pharmacy, kommentiert: Wir haben das E-Rezept wirklich digital gemacht - und unsere Kundinnen und Kunden sind begeistert. Indem sie ihr E-Rezept bei uns bequem per Smartphone einlösen können, erleben sie erstmals die Vorteile einer vollständig digitalen Patient Journey."So wird das E-Rezept vollständig digital eingelöst:https://ots.de/fYWTK6[1] Alle Finanzzahlen basieren auf dem Quartalsfinanzbericht vom 5.11.2024(https://ots.de/61UMnt)[2] DatamedIQ Healthcare Report #5(https://ots.de/eYiv2v)Corporate Website: redcare-pharmacy.comÜber Redcare Pharmacy.Im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als Shop Apotheke Europe) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, NL im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy knapp 12 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an.Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheitsthemen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement.Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet. Seit dem 19. Juni 2023 ist das Unternehmen Mitglied im Auswahlindex MDAX.Pressekontakt:Sven Schirmer, Director Corporate Communicationssven.schirmer@redcare-pharmacy.comCarolina Teichmann Cravo, Senior Communications Managercarolina.teichmanncravo@redcare-pharmacy.comOriginal-Content von: Redcare Pharmacy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177449/5912266