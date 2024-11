BERLIN (dpa-AFX) - Die Smartphone-Bank N26 rechnet wegen des Endes der Wachstumsbeschränkungen durch die Finanzaufsicht Bafin mit einem deutlichen Ertragsplus 2024. Der Bruttoertrag von N26 werde im laufenden Jahr gemessen am Vorjahr um rund 40 Prozent auf rund 440 Millionen Euro steigen, teilten die beiden N26-Gründer Valentin Stalf und Maximilian Tayenthal am Dienstag in Berlin mit. Seit einem halben Jahr schreibe die Bank zudem Monat für Monat schwarze Zahlen.

Das Wachstum von N26 in Deutschland war seit November 2021 bis zum Juni dieses Jahres begrenzt. Die Bafin hatte zuvor festgestellt, dass das Berliner Start-up zu schnell gewachsen war und dabei nicht genug gegen einen Missbrauch einzelner N26-Konten durch Geldwäsche und Finanzbetrug unternommen hatte. Vor diesem Hintergrund hatte die Bafin angeordnet, dass das Start-up monatlich nur noch 50.000 Neukunden aufnehmen darf./chd/DP/mis