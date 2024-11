RIO DE JANEIRO (dpa-AFX) - Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat beim G20-Gipfel in Rio de Janeiro die Schaffung eines Rates für Klimawandel bei den Vereinten Nationen gefordert. Dieser solle die verschiedenen Akteure, Prozesse und Mechanismen zusammenführen, die derzeit zersplittert seien. "Wir brauchen stärkeres Regierungshandeln im Bereich Klima. Es hat keinen Sinn, neue Verpflichtungen auszuhandeln, wenn wir nicht über einen wirksamen Mechanismus verfügen, um die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens zu beschleunigen", sagte Lula.

Von den reichen Ländern forderte er, mehr Verantwortung für den Klimaschutz zu übernehmen. "Ohne ihre historische Verantwortung wahrzunehmen, werden die reichen Nationen nicht glaubwürdig genug sein, um von den anderen ehrgeizige Ziele einzufordern", sagte Lula.

Der 79-Jährige erneuerte sein Versprechen, die Entwaldung im Amazonas-Regenwald bis 2030 auf Null zu senken, warnte aber: "Selbst, wenn wir keine weiteren Bäume abholzen, wird der Amazonas weiterhin bedroht sein, wenn der Rest der Welt seine Aufgabe zur Eindämmung der globalen Erwärmung nicht erfüllt."

Die G20-Staaten bekräftigten unter anderem das international vereinbarte Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Mit Blick auf die Frage der Klimafinanzierung verwiesen sie allerdings auf die derzeit laufende Weltklimakonferenz (COP29) in Baku. "Wir können die Aufgabe von Baku nicht auf Belém verschieben", sagte Lula. In der brasilianischen Stadt am Amazonas findet im kommenden Jahr die nächste Klimakonferenz (COP30) statt. "Die COP30 wird unsere letzte Chance sein, einen unumkehrbaren Zusammenbruch des Klimasystems zu verhindern", sagte Lula./ppz/DP/jha