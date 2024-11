Spatial Data Science ist ein unverzichtbarer Lesestoff für Naturwissenschaftler und GIS-Fachleute im Interesse einer datengestützten Entscheidungsfindung

Esri, der Weltmarktführer für GIS-Software (Geographic Information System), hat ein neues Buch mit dem Titel Spatial Data Science veröffentlicht, in dem aufgezeigt wird, wie Raumwissenschaftler und Fachleute Big-Data in ihre Arbeitsabläufe und Methoden einbeziehen können. Der Verfasser verdeutlicht, wie raumbezogene Perspektiven und georäumliche Technologien Datenwissenschaftlern bei Mapping, Analysen, Modellierung und Prognosen neue Erkenntnisse verschaffen können. Des Weiteren wird der Einsatz des Esri ArcGIS-Ökosystems erörtert.

Spatial Data Science erläutert, wie die Nutzung der Software von Esri neue raumbezogene Datenwissenschaftsmethoden unterstützen und zusätzliche Erkenntnisse aus diversen Geodatenquellen erbringen kann. Im Verlauf von sechs Kapiteln werden zahlreiche Bausteine unter die Lupe genommen, die für die Umwandlung von Daten in Informationen, Wissen und Lösungen in einem raumbezogenen Kontext erforderlich sind. Zu den behandelten Themen gehören:

Zunehmender Umfang von Geodaten im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte

Cloud-Computing, Big-Data und Datenwissenschaften

Geo-Big-Data

Fortschritte bei Computing, Datenquellen und Methoden

Spatial Data Science wendet sich an Leser, die GIS nutzen oder studieren, sowie an Computerwissenschaftler, Ingenieure, Statistiker und Informations- und Bibliothekswissenschaftler, die in der Entwicklung und Nutzung von Datenwissenschaften eine führende Rolle spielen. Der Verfasser des Buches, John P. Wilson, ist Professor für Geowissenschaften und Soziologie am Dana and David Dornsife College of Letters, Arts and Sciences an der University of Southern California (USC). Als Gründungsdirektor des Spatial Sciences Institute konzentriert Wilson seine Forschungsarbeiten auf die Modellierung von Umweltsystemen unter breitem Einsatz von GIS-Software-Tools, Feldforschung, Raumanalysetechniken und Geo-Computermodellen.

Spatial Data Science ist in Buchform (ISBN: 9781589486102, 220 Seiten, US$79,99) und als E-Buch (ISBN: 9781589486119, US$79,99) erhältlich. Beide Ausgaben sind bei den meisten Online-Buchhändlern weltweit verfügbar. Die Druckausgabe ist außerdem verfügbar bei esri.com/esripress oder auf telefonische Anfrage unter der Rufnummer 1-800-447-9778. Außerhalb der USA finden Sie alle Bestellmöglichkeiten unter esri.com/esripressorders oder wenden Sie sich an esri.com/distributors, um Ihren lokalen Esri-Vertrieb zu kontaktieren. Interessierte Buchhändler können auch mit dem Esri Press-Buchvertrieb Ingram Publisher Services Verbindung aufnehmen.

