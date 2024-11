PEKING, Nov. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 6. November 2024 ist im Rahmen des Programms "Beijing Design Week Guest City" die Kunstausstellung "Antonio López y los Maestros del Realismo Español" (Antonio López und die Meister des spanischen Realismus) in der Train Street in der 798·751 Community offiziell eröffnet worden. Die Ausstellung zeigt 45 exquisite Werke von acht renommierten spanischen Künstlern und ist vom 6. November bis zum 15. Dezember zu besichtigen.

Installationsansicht der Ausstellung (1)

Die Ausstellung wird von der spanischen Botschaft in China in Zusammenarbeit mit dem Spanish National Tourist Office und dem Instituto Cervantes organisiert. Die Ausstellung profitiert auch vom Fachwissen des Thyssen-Bornemisza Museo Nacional und des Estudio de Antonio López y María Moreno, mit zusätzlicher Unterstützung durch die Beijing Design Week und 798 Culture Technology Co, Ltd.

Antonio López, eine führende Persönlichkeit der spanischen Kunstgeschichte, wird oft als "Außenseiter der spanischen Kunstszene" bezeichnet. López ist bekannt für seine unvergleichliche Fähigkeit, die Realität auf der Leinwand zum Leben zu erwecken. Seine tiefgründigen Darstellungen von Stadtlandschaften und Porträts haben ihm den Titel "der größte lebende realistische Maler" eingebracht. In seiner Arbeit verbindet er traditionelle Techniken mit modernen Kontexten. Neben López werden Werke von sieben weiteren zeitgenössischen Meistern des Realismus in verschiedenen Medien gezeigt, die einen umfassenden Überblick über die spanische realistische Kunst bieten.

Besucher der Ausstellung (1)

Diese Ausstellung bietet den Einwohnern Pekings die seltene Gelegenheit, die außergewöhnliche Kunstfertigkeit und die tiefgründigen Themen der Meister des spanischen Realismus aus nächster Nähe zu erleben und so einen tieferen Einblick in die Geschichte, Kultur und soziale Realität Spaniens zu gewinnen.

Als Chinas größtes Cluster der Kunst- und Kreativbranche widmet sich 798·751 seit langem der Förderung des interkulturellen Austauschs. Die Ausstellung "Antonio López y los maestros del Realismo español" in der Train Street begibt sich auf eine neue kulturelle Reise, die den Ruf von 798·751 als "Global Art Destination" stärkt und den Dialog zwischen chinesischen und spanischen Künstlern vertieft.

Besucher der Ausstellung (2)

In diesem Jahr hat die 798 Culture Technology Co., Ltd. im Rahmen der "International Art Season" eine Vielzahl von internationalen und multikulturellen Veranstaltungen organisiert. Die International Art Season nutzt die Stärken der zeitgenössischen Kunst und die Rolle des Chaoyang-Distrikts als "internationaler Pionier" und "kultureller Innovator", um den globalen Austausch und die Zusammenarbeit zu fördern. Sie zieht auch mehr internationale Kultur- und Kunstinstitutionen in die Community, treibt die Aufwertung der Branche voran und festigt den globalen Einfluss der Gemeinde weiter.

