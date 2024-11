HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Astrazeneca von 15000 auf 14000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie habe all ihre Jahresgewinne wieder abgegeben wegen Sorgen um das China-Geschäft und einem Rückschlag mit einem Lungenkrebsmittel, schrieb Analystin Luisa Hector in ihrer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Dabei seien die Perspektiven in der Medikamenten-Pipeline im Großen und Ganzen unverändert und die Auswirkungen der Ermittlungen in China, die sie nun in ihrem Kursziel berücksichtigte, erschienen ihr überschaubar./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2024 / 17:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0009895292