Basel - Der Versicherungskonzern Baloise sieht sich mit seiner Refokussierungs-Strategie auf Kurs. Für das laufende Geschäftsjahr wird diese nun zunächst zu einer Belastung des Jahresergebnisses in Höhe von rund 100 Millionen Franken führen. Erste Meilensteine der Strategie seien bereits in Umsetzung, teilte der Basler Versicherungskonzern am Mittwoch mit. Der im Oktober angekündigte Verkauf des Portfolios des deutschen Digitalversicherers Friday ...

Den vollständigen Artikel lesen ...