Nach einem Schock an der Börse für Healthcare-Aktien, ausgelöst durch die Berufung von John F. Kennedy Jr. (bekannt als "JFK") durch Donald Trump, erlebte die BioNTech-Aktie einen markanten Kursrutsch auf 94,31 Dollar am vergangenen Freitag. Inzwischen hat sich die Aktie aber stabilisiert und zeigte am gestrigen Dienstag an der NASDAQ ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...