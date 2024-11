Paris (www.fondscheck.de) - Der BNP Paribas Future Forest Fund investiert in eine nachhaltige Forstwirtschaft, um die wirtschaftliche Nutzung des Rohstoffes Holz so zu ermöglichen, dass die Widerstandsfähigkeit der Wälder und ihre biologische Vielfalt erhalten bleiben und Entwaldung verhindert wird, so BNP Paribas Asset Management in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...